聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／Gogoro改燃油裝砲管狂飆影像曝 2男號召聚眾公危送辦
基隆市警方5月23日查扣4輛改裝車，其中2輛是以報廢電動車Gogoro拼裝為燃油車，裝上大砲管，在百福火車站前狂飆，經向上溯源擴大偵辦，昨天拘提涉嫌號召聚眾飆車陳姓男子等2人，並在其經營的車行，當場再查扣另2輛改裝機車，訊後依妨害公眾往來安全罪嫌移送基隆地檢署偵辦。警方今天也公布當時狂飆影像，車聲震耳欲聾，速度相當快。
台鐵百福火車站前常有改裝機飆車，警方上月初埋伏圍捕，現場查獲改裝機車飆車行為，依違反道路交通管理處罰條例舉發7件，警方報請檢方擴大偵辦，拘提非法薛姓改裝業者，查扣4輛改裝拼裝車，其中2輛是將電動車Gogoro，拼裝改成燃油機車，加強速度。
昨天拘提涉嫌號召聚眾飆車陳姓男子等2人，並在其經營的車行，當場再查扣另2輛改裝機車。
警方調查，他們是利用報廢的Gogoro車體，裝上報廢的燃油車引擎拼裝而成，並把改裝過程透過IG貼上網，吸引買家，新的Gogoro一輛要價8、9萬，但報廢改裝後竟開價25萬，強調設備、功能齊全、速度快。號召飆車的目的是為炫耀改裝車的功能和速度，吸引買家。
警方說，拼裝車輛未經核准領用牌證行駛，或已領用牌證而變更原登檢規格、不依原規定用途行駛規定，可開罰3600元以上，1萬800元以下罰鍰，並當場禁止駕駛、同時沒入車輛交由監理單位銷毀。
基隆市警第三分局五組組長周嘉哲說，呼籲改裝業者勿任意違法改裝，如拆除消音器，依道交條例第43條危險駕駛舉發，處6千到3萬6千元並吊扣牌照；如有改裝引擎、電腦認定為拼裝車輛處理，依道交條例銷毀。
第三分局呼籲，改裝車輛引起環境噪音影響社區安寧秩序，任意於道路上飆車更將構成刑法公共危險罪，警方將持續針對改裝噪音車及飆車行為強勢執法，確保民眾生活安寧及用路人交通安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言