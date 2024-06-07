影／Gogoro改燃油裝砲管狂飆影像曝 2男號召聚眾公危送辦

基隆市警方5月23日查扣4輛改裝車，其中2輛是以報廢電動車Gogoro拼裝為燃油車，裝上大砲管，在百福火車站前狂飆，經向上溯源擴大偵辦，昨天拘提涉嫌號召聚眾飆車陳姓男子等2人，並在其經營的車行，當場再查扣另2輛改裝機車，訊後依妨害公眾往來安全罪嫌移送基隆地檢署偵辦。警方今天也公布當時狂飆影像，車聲震耳欲聾，速度相當快。

台鐵百福火車站前常有改裝機飆車，警方上月初埋伏圍捕，現場查獲改裝機車飆車行為，依違反道路交通管理處罰條例舉發7件，警方報請檢方擴大偵辦，拘提非法薛姓改裝業者，查扣4輛改裝拼裝車，其中2輛是將電動車Gogoro，拼裝改成燃油機車，加強速度。

昨天拘提涉嫌號召聚眾飆車陳姓男子等2人，並在其經營的車行，當場再查扣另2輛改裝機車。

警方調查，他們是利用報廢的Gogoro車體，裝上報廢的燃油車引擎拼裝而成，並把改裝過程透過IG貼上網，吸引買家，新的Gogoro一輛要價8、9萬，但報廢改裝後竟開價25萬，強調設備、功能齊全、速度快。號召飆車的目的是為炫耀改裝車的功能和速度，吸引買家。

警方說，拼裝車輛未經核准領用牌證行駛，或已領用牌證而變更原登檢規格、不依原規定用途行駛規定，可開罰3600元以上，1萬800元以下罰鍰，並當場禁止駕駛、同時沒入車輛交由監理單位銷毀。

基隆市警第三分局五組組長周嘉哲說，呼籲改裝業者勿任意違法改裝，如拆除消音器，依道交條例第43條危險駕駛舉發，處6千到3萬6千元並吊扣牌照；如有改裝引擎、電腦認定為拼裝車輛處理，依道交條例銷毀。