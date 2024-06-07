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闖紅燈遭撞…行人被警問原因稱「忘記了」 機車騎士家屬PO網尋求行車紀錄器
沈姓男子昨深夜11時許騎機車在高雄市澄清路和光復路二段路口，將徒步疑闖紅燈的李姓男子撞飛，雙方均四肢擦挫傷，李稱不記得發生何事；沈男女兒因擔心父親肇責，在網路徵求過往人車行車記錄器，警方指現場跡證無法判斷當時號誌情形，詳細肇責由交大釐清。
沈姓女子今天在臉書社團「高雄大小事」貼文，指因行人闖紅燈，未確認是否走在斑馬線上，家父沒安裝行車記錄器，該路段監視器角度未拍到， 警方提供不了更多畫面，需要行車記錄器去釐清肇責，尋求好心人士提供行車記錄器畫面。
轄區鳳山警分局警方指出，這起車禍發生在昨深夜11時許，當時沈姓男子（62歲）騎機車沿鳳山區澄清路北往南向車道直行，於澄清路口與光復路二段，撞上穿越馬路的行人李姓男子（65歲），沈也跟著一起摔車在地。
事故發生後，雙方四肢皆有擦挫傷，經送醫治療均無生命危險；沈男事後經酒測，無酒精反應。
警方事後調查李男是附近遊蕩的街友，對於是否當時有闖越紅燈穿越馬路，李均推稱不記得、不清楚；由於依現場跡證，尚無法判斷當時號誌情形，以及李是否走在行人穿越道上，全案交由交大警方判定釐清肇責。
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