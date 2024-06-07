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走入他們的故事 泰源監獄關懷貧困收容人家庭

中央社／ 台東縣7日電

台東泰源監獄今天拜訪貧困收容人的家人，並贈物資關懷。副典獄長吳聲朋表示，感受到收容人的母親不曾放棄孩子，家人的支持是改變的動力，期許未來收容人能澈底洗心革面。

端午節即將到來，泰源監獄與社團法人台東縣福德慈善會合作，捐助50名貧困收容人及家人物資物資，今天由吳聲朋帶領監獄調查科人員及社工偕同福德慈善會總幹事陳益晨，到收容人家人住處關懷訪視並捐助生活物資。

吳聲朋表示，收容人阿泉（化名）與同居人育有4名幼年子女，入監服刑後，由阿泉母親獨自撫養，平時靠打零工及低收補助生活，照顧壓力讓其備感身心俱疲；收容人小明（化名）的父母皆年邁，家中經濟全靠小明的兒子支撐，日前小明母親又因白內障開刀，生活更加困苦艱辛。

另1收容人阿儒（化名）入監前對母親施暴，但事後對其犯行感到後悔，阿儒母親目前被公費安置，去年底因為水腦症開刀，反應及行動變得遲緩，日常生活所需僅靠大哥的國民年金遺屬補助，平日獨自生活，欠缺親情支持，生活孤苦，阿儒也希望能儘早出監照顧母親。

吳聲朋說，收容人家屬見到來訪的一行人，瞬間眼眶泛紅或流淚，並述說過往生活點滴及一生坎坷遭遇，過程中更見證了母愛偉大，3名收容人的母親在言談中都不曾放棄自己的小孩，相信終有一天會回來陪伴，在場眾人無不為之鼻酸，鼓勵家屬堅強生活，照顧好身體，終有一天會達成願望。

吳聲朋表示，家人的支持是收容人改變的動力，鼓勵收容人未來能澈底洗心革面，出監後努力工作力爭上游，照顧好自己和家人並改善家庭環境，讓良善的力量持續發揚光大。

台東 監獄

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