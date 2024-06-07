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北市金吾獎 蔣萬安、李西河開心與得獎人一同入鏡

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

北市警察局今天舉行第32屆金吾獎頒獎典禮活動，由市長蔣萬安親自主持並頒獎表揚「金吾獎」得獎人員及「模範警察」楷模，新任台北市警察局長李西河，現場與蔣萬安互動開始熟悉，已不再見先前北市為局長人選與中央互槓的尷尬，兩人更數度一起與得獎人合影，兩人入鏡歡笑破除不合傳聞。

台北市為激勵警察局員警工作士氣，自1993年開辦「金吾獎」遴拔工作績優員警。這屆各單位推薦參加金吾獎遴選人數達105人，最後遴選出40位獲獎人員，其中得獎者中山分局偵查佐胡文齊偵破多件黑道幫派涉嫌違反組織犯罪防制條例案件，另主辦公司涉嫌違法吸金、詐欺案件，緝獲犯嫌人數共計40人，扣押不法所得達新台幣1億餘元，以及查獲多起持有改造手槍、販賣毒品案件等。

中正第二分局警員王令樺代表警政署參加2023年第20屆加拿大溫尼伯舉行的世界警察消防運動會，參賽項目計有健力、臥推、健美、健體、空手道、撐竿跳、腕力等，榮獲6金1銀1銅優異成績，足為表率。

獲選模範警察人員，都是各項勤、業務中表現最傑出的員警，例如刑事警察大隊偵查佐張信盛，檢肅多名治平專案目標到案並查獲改造槍彈、詐欺集團及各類毒品等不法集團，對維護社會治安貢獻卓著。

蔣萬安除恭賀40名金吾獎得獎人及9位模範警察，也謝謝所有堅守崗位、辛勞的警察同仁，共同守護市民工作及生活安全，並期勉所有警察同仁持續戮力維護治安同時，更應嚴守分際，時刻謹記身為「人民保母」的使命，奉行「廉潔自持、公正無私、依法行政」核心價值。

台北市長蔣萬安、警察局長李西河與中正一分局偵查佐陳廷彥暨家屬合影。記者廖炳棋/翻攝
台北市長蔣萬安、警察局長李西河與中正一分局偵查佐陳廷彥暨家屬合影。記者廖炳棋/翻攝
台北市長蔣萬安、警察局長李西河與台北市刑大科技偵查隊傅弘毅合影。記者廖炳棋/翻攝
台北市長蔣萬安、警察局長李西河與台北市刑大科技偵查隊傅弘毅合影。記者廖炳棋/翻攝
台北市長蔣萬安、警察局長李西河與中正一分局偵查佐陳廷彥暨家屬合影。記者廖炳棋/翻攝
台北市長蔣萬安、警察局長李西河與中正一分局偵查佐陳廷彥暨家屬合影。記者廖炳棋/翻攝

北市 警察

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