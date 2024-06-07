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新北檢警聯手破獲林口、新竹地下「非法煉金」工廠

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者陳欣如報導

照片為提煉黃金半成品，取自新北市政府
照片為提煉黃金半成品，取自新北市政府
新北環保局日前接獲線報，位於新北市林口區山區有間非法地下煉金工廠，環保局接獲情資後立即報請新北地檢指揮偵辦。新北地方檢察署於4日、5日指揮新北環保局、新北市警察局刑事警察大隊及林口分局、保七總隊刑事警察大隊，聯合破獲位在新北市林口區及新竹縣新埔鎮的一家非法地下處理廢棄物、提煉黃金工廠，其處理過程產生的作業廢水不僅為pH小於2之強酸，更含有害健康物質如重金屬銅、鎳、總鉻、鉛、鎘等。

新北環保局指出，陳嫌專門收受舊金或電路板等含金廢棄物，以王水溶解後，經過濾等程序，最終加入亞硫酸銨還原，提煉出黃金製品銷售，謀取不法利益。全案依違反廢棄物清理法第46條及水污染防治法第36條規定持續偵辦，最重可處5年以下有期徒刑，併科新臺幣1,500萬元罰金。另行為人曾在林口從事類此製程而排放於土壤部分，將進場進行查證，若經採樣檢測有達到土壤污染管制標準者，將依法公告為污染控制場址或整治場址，並將命污染行為人完成改善。

聚傳媒

林口 環保局

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