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影／高雄女騎士擦撞水泥預拌車 醫護死神搶命！恢復心跳

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄義大遊樂世界附近今天上午11時許，發生一起水泥預拌車撞上女騎士的嚴重車禍，31歲郭姓女騎士當場失去心跳、呼吸，經消防緊急救護送往義大醫院，終於恢復生命跡象，目前仍在急診搶救中。

仁武分局指出，這起車禍發生在仁武區學城路一段，義大遊樂世界的第一停車場前，26歲余姓男子駕駛水泥預拌車行經該處時，不慎擦撞上郭女的機車，郭女當場倒地重傷，而大貨車駕駛余男則未受傷，且他酒測值為0。

義大醫院表示，郭女傷勢嚴重，但目前已恢復呼吸心跳，正在搶救中；至於，詳細肇事原因，警方表示仍需進一步釐清。

義大醫院表示，郭女傷勢嚴重，但目前已恢復呼吸心跳，正在搶救中；據瞭解，郭女傷勢主要在腿部，當時她從右側行駛欲搶快超車，但卻不慎被後方水泥預拌車往前撞上，至於，詳細肇事原因，警方表示仍需進一步釐清。

高雄義大遊樂世界前發生一起嚴重車禍。記者古和純／翻攝
高雄義大遊樂世界前發生一起嚴重車禍。記者古和純／翻攝
高雄義大遊樂世界前發生一起嚴重車禍。記者古和純／翻攝
高雄義大遊樂世界前發生一起嚴重車禍。記者古和純／翻攝
高雄義大遊樂世界前發生一起嚴重車禍。記者古和純／翻攝
高雄義大遊樂世界前發生一起嚴重車禍。記者古和純／翻攝

義大 車禍

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