首次以總統身分出席警大畢業典禮 賴清德提3勉勵1道命令

中央警察大學上午舉行「113年應屆畢業生聯合畢業典禮」，包括博士、碩士及學士共384名畢業生與會，由賴清德總統主持，這是他520就職後出席的首場畢業典禮、也是以總統身分首次出席警大畢業典禮；賴清德說，從警後就是人民守護者，政府會跟大家站一起，共同肩負時代、社會賦予的使命，也會支持警政署創新改革，同時勉勵畢業生莫忘報考初衷、精進自我及專業、入職後照顧家庭，並以總統身分下一道職涯皆有效的「每天快樂出門、平安回家」命令。

賴清德致詞說，中央警察大學是我國警察教育最高學府，也是培育警官人才的搖籃，每位畢業生都是優秀人才，有強烈使命感，才能通過警大種種考驗，恭喜大家順利完成學業，不僅是畢業生的光榮時刻、每個家庭的大喜事，也為國家社會注入新力量。

賴清德強調，今天同學穿上畢業學士服離開校門、順利通過特考，分發至警察、消防、海巡、矯正甚至是國安機關，脫下畢業袍服、換上制服就是人民的守護者，政府會跟大家站在一起，共同肩負起時代、社會賦予我們的使命。

他也勉勵畢業生，莫忘當初報考警察大學的初衷，切記師長教誨，執行公權力絕不受威脅利誘，將所學奉獻國家、服務社會、造福人民；要不斷精進自我及各項專業，隨時代進步與科技日新月異，不法份子善用科技犯罪，要不斷精進科技辦案的專業應對，政府會給學校新設備及儀器，讓同學獲得相應的教學，能在職場上學以致用，政府會支持警政署持續創新、改革，給同仁更專業的裝備與技能。

他同時期許，畢業生進入職場後仍要記得照顧家庭，公權力的工作沒有朝九晚五，甚至假期反而更加忙碌，但他認為，工作表現傑出、家庭也能照顧好，才是真正的成功。最後，他以總統身分對未來的警官們下一道命令「不管哪一天都要快快樂樂出門，而且一定要平平安安的回家。」

典禮的亮點是賴清德總統為畢業生代表撥穗時，學士班89期1隊的撥穗代表王柏舜來自台南，從小品學兼優，國小、國中求學階段均以第一名畢業，也曾因科展成績優異均由時任市長的賴清德頒獎，今天是王生四度與賴同框，緣分特殊，再次與賴一同見證生命中的重要時刻。