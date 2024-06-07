台東男子巡菜園遭長腳蜂螫嘴休克 緊急送醫一度失去呼吸心跳
台東知本溫泉區一名63歲的便當店謝姓男員工，上午在工作場所後方菜園整理時，突然遭長腳蜂攻擊，謝男用手揮舞驅趕，卻遭到長腳蜂叮到嘴唇，謝男知道自己有過敏體質，趕緊跑到洗手台前清洗嘴巴，還向其他員工詢問是否有蚊蟲藥擦拭，其他員工看他不停流口水，勸他趕緊到醫院就醫，沒想到人才走到門口，就過敏性休克倒地，整個人失去意識。
救護車到場後，趕緊將謝男送上車，送醫途中還一度失去呼吸心跳，幸好高級救護人員在車上緊急處理，送到醫院時有恢復呼吸。
鄰居擔心長腳蜂繼續攻擊，先以殺蟲劑驅趕長腳蜂，再以掃把將5公分大的蜂巢破壞。
知本消防分隊表示，長腳蜂也是平地常見的蜂，體型比虎頭蜂小，毒性也較低，一般人被叮咬大多是劇烈疼痛，但有過敏體質的人，會因為毒酵素產生嚴重過敏反應，而導致休克或死亡。
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