台北橋下頭纏膠帶浮屍男「最後行蹤」確定！6天前獨自下河...警初排他殺

民眾昨天在台北橋附近發現淡水河上漂著1名男子遺體，報警處理，警方昨二度採驗指紋比對出陳男身分後調閱監視器畫面釐清陳男行蹤，確認陳男生前獨自從淡水河新北河岸走下水，排除他殺可能。

事件源於台北市、新北市消防局昨早6時許獲報，民眾指稱在台北橋下新北河畔發現浮屍，雙方皆派員出動搜救，打撈遺體後自台北市大同區敦煌碼頭上岸。

轄區警方初步勘查，目測死者年約60歲男性，遺體泡水多時嚴重浮腫，有部分疑似在水中碰撞產生的瘀青，頭部纏繞透明膠帶，懷疑案情不單純，但遺體無明顯外傷，衣著中無可辨明身分物件。

雖死者頭繞膠帶，十分可疑，但警方鑑於過去也曾有民眾死意堅決，輕生前以塑膠袋自套頭，或嘗試綑綁自己的案例，此外若是遭他殺，通常死者手部也會被限制行動，但此案死者手部佩戴手錶、無綑綁痕跡，警方初步無法排除輕生或他殺可能。

因死者泡水多時，遺體明顯腫脹，警方昨早初步採集指紋比對無果，通報鑑識中心支援後，昨午二度採驗指紋嘗試比對，終於有所斬獲。

警方調查，死者為56歲陳姓男子，平時無固定工作，獨居在新北市三重區接近中和區，僅有一胞兄住在南部，經警方通知後正北上配合調查。

因陳男獨居，確切身體狀況、生活習慣、經濟狀況皆不明朗，警方今早仍無法確定事發原因，經調閱監視器畫面回溯陳男行蹤，警方午間確認陳男6月1日獨自從新北市中和區淡水河畔「遠雄左岸橋」附近步入河中，隨後失聯，警方初步已排除他殺可能。

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