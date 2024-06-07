重機「雙載出遊」台84自撞護欄！男騎士重傷17歲少女客殞命

台84線東西向快速道路官田段今天凌晨發生一起死亡車禍，20歲男子騎乘重機載著17歲少女，與友人從北部南下遊玩，行駛到該處路段時，疑似因為路況不熟加上精神不濟，竟直接自撞護欄，男騎士手腳多處骨折，女子送醫不治，詳細肇事原因有待麻豆警方調查釐清。

台南市消防局7日凌晨1時許接獲通報，台84線東西向快速道路官田段東向車道有自撞車禍，派遣大內、官田分隊前往救援，到場後發現一輛紅牌重機撞上護欄，衝擊力道之大，令車身零碎。

傷者是一名20歲男騎士及17歲女乘客，男子手腳多處骨折傷勢嚴重，但意識仍清楚，女子則當場沒了呼吸心跳，分別送往柳營奇美醫院及麻豆新樓醫院救治，女子最後回天乏術。

據了解，男子載女子從北部新店、淡水一帶連夜南下，與友人相約要到台南新化遊玩，到事發地點時已是凌晨，疑似疲累加上路況不熟，且該路段燈光較為昏暗，才不慎自撞護欄釀禍，男子無酒駕情事，後續有待警方調查釐清。

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