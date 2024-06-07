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聯手金融機構單周阻詐近千萬 板警宣導識詐還要跟著垃圾車跑

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市板橋警分局結合金融機構建功，今年5月底一周阻詐8件，阻詐金額近千萬元。板橋警方結合里長於轄內清潔隊清運路線上，利用垃圾車到達前民眾三五成群等候時段進行識詐宣導。

板橋警方指出，中國信託商業銀行重慶分行吳姓、黃姓櫃員今年5月21日下午2時許，受理李姓女子臨櫃欲提款130萬元，因關懷提問察覺有異，發現李女遭詐團以「假投資」手法詐騙，通報警方到場處理，成功攔阻遭詐款項。板橋警方統計轄內今年5月27日到5月31日一周內聯手金融機構成功攔阻詐騙臨櫃匯款8件，攔阻金額近1000萬元。

板橋警分局分析被害人近八成是介於50歲至70歲之間女性家管或退休人士，因平時多忙於家務，生活單純鮮少與外界接觸，因此接收不到詐騙宣導，欠缺識詐意識。板橋警分局長陳宇桓自今年5月14日，要求轄內派出所長結合里長於轄內清潔隊清運路線上，利用垃圾車到達前民眾三五成群等候時段進行識詐宣導，強化民眾防詐意識。

警方呼籲民眾勿輕易相信詐騙集團的話術，或將金錢匯給不認識之人；另請金融機構行員於實施關懷提問時，確實釐清被害人與受款對象之關係，除了問認不認識受款人？亦深入詢問是何種方式投資？如被害人稱透過網路網友介紹投資，投資標的為「虛擬貨幣」、「外幣」、「股票與期貨」等關鍵字，明顯即為目前詐騙集團常用之詐騙手法，應立即通知警方到場深入了解，以勸阻被害人繼續受騙。

新北市板橋警分局結合里長於轄內清潔隊清運路線上，利用垃圾車到達前民眾三五成群等候時段進行識詐宣導。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋警分局結合里長於轄內清潔隊清運路線上，利用垃圾車到達前民眾三五成群等候時段進行識詐宣導。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋警分局結合里長於轄內清潔隊清運路線上，利用垃圾車到達前民眾三五成群等候時段進行識詐宣導。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋警分局結合里長於轄內清潔隊清運路線上，利用垃圾車到達前民眾三五成群等候時段進行識詐宣導。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋警分局結合金融機構建功，一周阻詐8件，阻詐金額近千萬元。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋警分局結合金融機構建功，一周阻詐8件，阻詐金額近千萬元。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋警分局結合金融機構建功，一周阻詐8件，阻詐金額近千萬元。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋警分局結合金融機構建功，一周阻詐8件，阻詐金額近千萬元。記者王長鼎／翻攝

垃圾車 詐騙集團

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