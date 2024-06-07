晴空匯前例楊文科要求借鏡 「人員管制沒丟名牌很嚴重」

新竹市近期發生高樓火警造成兩名消防員殉職，引起大眾高度關注，新竹縣長楊文科今天在主管會報中指示消防局要再加強消防安全檢查及防火安全教育宣導，避免憾事重演；縣消防局也將於6月22日辦理消防安全宣導會，邀集高層建築物管委會與相關人員參加，藉此強化高層建築物消防安全。

「別人的經驗我們要拿來借鏡！」針對竹市晴空匯案例，楊文科在會報中強調，救災時的通訊要掌握住、保持暢通，其次人員管制沒有丟名牌，誰進去都不知道，這個是很嚴重的事情，以後要確實掌握，誰進去、什麼人、通訊是否清楚、背的氣瓶夠不夠量都要搞清楚，不希望再發生這樣的事情。

消防局長陳中振表示，消防局除依年度執行計畫執行安全檢查外，為檢視集合住宅消防安全設備是否依年度消防安全設備檢修申報情形予以改善，自5月26日起，優先複查集合式住宅消防安全設備檢修申報提有缺失者，其中29處所中有2處高樓社區未限期改善，消防局將開罰8至30萬元，後續也將持續排定相關檢查，若再未改善可按次連續加重罰款，甚至祭出斷水斷電。

消防局也在官網及臉書上加強集合式住宅於火災發生時的避難安全宣導，並提供到府宣導服務申請，近期民眾詢問情形踴躍，目前已有28處集合住宅提出申請，將依約定期程前往辦理宣導服務。