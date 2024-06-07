震後邊坡不穩一周坍三次　蘇花公路土石流困1車2人獲救

花蓮縣昨晚下起大雨，蘇花公路秀林鄉崇德段今天凌晨零時許發生土石流，一輛廂型車受困，消防人員趕到協助脫困，公路局出動機具清除路面砂石泥水，清晨3時已搶通，恢復通行。

轄區新城警分局今天凌晨0時50分接獲報案，台9線蘇花公路164.5公里處有土石流，趕到現場發現土石堆積約半個輪胎高，一輛廂型車受困土石堆，由新秀消防分隊人員冒雨協助駕駛呂姓男子及乘客林姓男子脫困，兩人都沒有受傷。公路局東區養護分區南澳工務段也立即搶災，清晨3時清除土石恢復正常通行，並協助將廂型車駛離災害點。

因震後邊坡不穩，且近日鋒面降雨量大，蘇花公路近期至少發生3次土石流、落石阻斷交通，1日深夜164.4公里、163.3公里處發生落石、土石流溢滿路面，造成10多車輛無法通行；4日下午162.9公里崇德路段又發生約3000立方公尺坍方，雙向阻斷，一直到隔天清晨5時才恢復，今天清晨又發生土石流。