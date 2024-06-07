超幸運！特斯拉高空墜地解體起火 車內2人輕傷

一輛由陳姓男子駕駛的特斯拉轎車昨晚行經國道1號高速公路雲林虎尾段時，在高速行駛下直接衝撞外側車道護欄，衝破護欄飛落高速公路涵洞下產業道路，車體斷成兩截還起火燃燒，現場車體撞得稀爛，零件四處噴散，車內3人之中1人在高空噴出墜地死亡，另2人只受輕傷，甚至從起火車頭脫困駕駛幾乎毫髮未傷，警方和民眾對兩人幸運逃過一劫也感神奇。

這起特斯拉高空墜起火事故發生在昨晚9點12分許，警方和消防隊趕到，看到車子撞得粉碎起火，還斷成兩截，認為死傷恐會十分嚴重，據現場目睹民眾說，當時大家聽到高速公路方向傳來一聲「碰！」巨響，趕緊跑出來看，只看到靠近國1邊坡下有車子起火，且靠近函洞產業道路旁也有車體殘骸，道路散落一大堆零件，還聽到像電子物品漏電的響聲。

民眾說，當時天暗，大家原以為是兩輛車相撞，後來才知道只是一輛車從高速公路摔下來，大家就幫忙清掃零件並報案，當時只看到好像是車子的人在找他的受傷同伴，大家幫忙找，只找到一受輕傷的黃姓男子，直到消防隊來才找到另一名死者。消防人員表示，死者是在高速公路邊坡下方的護欄鐵絲網附近找到，被救出已無生命跡象。

衣著完整且意識清楚的陳姓駕駛被問到如何會從高速公路摔下，不願多作回應。後來警方初步了解後指出，該車是從虎尾交流道上國1南下方向準備去嘉義，行經237.5公里處，疑因變換車道失控，撞擊外側護欄再摔落邊坡。

現場搶救人員初步研判，這輛特斯拉車可能打滑碰撞外測護欄後，整輛車騰空飛茖邊坡，撞斷產業道路的電桿後再墜地，車體衝撞護欄又撞電桿且從約六公尺高的公路墜下，重力加速度，才造成車體分解斷成兩截。

據了解，當時車內3人，除了駕駛之外，副駕駛座及後座各坐1人，駕駛很幸運在墜地起火前，匆容逃出車外，僅肩部挫傷且意識清楚接受警方訊問，還能登上高速公路找東西，只是面對事故發生情況不願多說。