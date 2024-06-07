上班尖峰時刻…國2南桃園段大貨車行駛中突自燃！司機急跳車逃生

太嚇人！國道2號公路東向13公里的南桃園路段上班尖峰時刻，有輛行駛中的大貨車突然起火燃燒，嚇得司機急忙停靠路肩急跳車逃生，所幸僅車毀人沒事，至於起火原因仍待調查。

119勤指中心今天上午8時46分接獲報案指出，桃園市八德區國道2號13公里東向發生火燒車事故，立即派出地衣就在救護大隊茄苳分隊，由茄苳分隊小隊長許家榮擔任指揮官，率7輛消防車及18名救災救護人員馳援。

人車到場發現，是輛行駛中的大貨車車頭於冒煙後，駕駛停靠路邊，引擎室起火燃燒車頭全毀，燃燒面積6平方公尺，火勢在9點15分完全撲滅，起火原因調查中。