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上班尖峰時刻…國2南桃園段大貨車行駛中突自燃！司機急跳車逃生

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

太嚇人！國道2號公路東向13公里的南桃園路段上班尖峰時刻，有輛行駛中的大貨車突然起火燃燒，嚇得司機急忙停靠路肩急跳車逃生，所幸僅車毀人沒事，至於起火原因仍待調查。

119勤指中心今天上午8時46分接獲報案指出，桃園市八德區國道2號13公里東向發生火燒車事故，立即派出地衣就在救護大隊茄苳分隊，由茄苳分隊小隊長許家榮擔任指揮官，率7輛消防車及18名救災救護人員馳援。

人車到場發現，是輛行駛中的大貨車車頭於冒煙後，駕駛停靠路邊，引擎室起火燃燒車頭全毀，燃燒面積6平方公尺，火勢在9點15分完全撲滅，起火原因調查中。

國道公路警察局第六大隊今早8時48分據報，國道2號公路東向13公里南桃園路段，有一輛未載貨的大貨車，疑因水溫過高自燃，車輛占用外側路肩，經通知巡邏車及消防隊到場理後，火勢順利撲滅，無人員傷亡；現場車輛目前尚在排除中，後續交由桃園市消防局鑑定研判。

國道2號東向13公里南桃園路段，今天上午近9時有輛行駛中的大貨車車頭突然自燃，索性駕駛跳車逃生無礙，起火原因待釐清。圖/桃園市消防局提供
國道2號東向13公里南桃園路段，今天上午近9時有輛行駛中的大貨車車頭突然自燃，索性駕駛跳車逃生無礙，起火原因待釐清。圖/桃園市消防局提供
國道2號東向13公里南桃園路段，今天上午近9時有輛行駛中的大貨車車頭突然自燃，索性駕駛跳車逃生無礙，起火原因待釐清。圖/桃園市消防局提供
國道2號東向13公里南桃園路段，今天上午近9時有輛行駛中的大貨車車頭突然自燃，索性駕駛跳車逃生無礙，起火原因待釐清。圖/桃園市消防局提供

國道 桃園 消防隊

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