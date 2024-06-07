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爭取消防員組工會 消促會辦說明會台中登場
「消防團結即戰力」消防工會籌組與工時集體訴訟全國說明會，台中場首場今天早上在清水區圖書館二樓舉辦，有消防隊員到場，消防員工作權益促進會強調消防員組工會，才有機會爭取完整的勞動權，和政府協商工作待遇和環境；促進會表示，會持續在全國各地辦說明會，爭取消防員認同和成為會員，一起爭取權益。
但也有基層消防隊員對組工會議題仍持觀望，台中一名消防隊員說，公務體系有自己的申訴和反應管道，消防員組工會影響重大，目前還沒有公務單位可以組工會，但該會近幾年爭取和抗議的行動有時過於激烈，這些動作不代表所有消防員認同，也不完全是他們的心聲。
消防員工作權益促進會秘書長陳彥凱表示，全國說明會台中首場今天在清水區圖書館2樓舉辦，這個月台中還會辦3場，希望有更多會員或消防員參加，更了解促進會爭取組工會的想法。
陳彥凱說，新竹日前發生消防員救災時殉職，大家都非常難過，促進會成立目的就是透過制度性改革，避免殉職事件一再發生，這是促進會10年來倡議的重點。
陳彥凱表示，該會爭取消防員設工會已10年仍無法如願，因為目前警、消等公務體系仍無法組工會，行政機關擔心消防員組工會後可能罷工，他說修法時可明定消防員必要服務內容，罷工也不能免除這些必要服務，即可解決。
消防員工作權益促進會表示，組工會後，才有機會在爭取修法上，讓消防員的意見更受重視，也可和政府協商工作待遇和工作環境，面對不合理的業務時也能提出討論和拒絕，前提是基層消防員可以組織擁有完整勞動三權的工會。
全國說明會也會說明，消防員加班問題也是該會爭取重點，包括實費上限僅1萬9000元；人力不足，時數無法換補休；加班不能換嘉獎等內容。
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