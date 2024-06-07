快訊

曾在台灣開店、當過廚師 黃仁勳兒女進輝達前經歷「多元奔放」

快樂老太太／不再當「聽話」媳婦！ 這30年是什麼讓三成女性退出照顧現場

邱瓈寬哭了！ 母喪靈堂外駐足3分鐘「哭到鼻子紅」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

爭取消防員組工會 消促會辦說明會台中登場

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

「消防團結即戰力」消防工會籌組與工時集體訴訟全國說明會，台中場首場今天早上在清水區圖書館二樓舉辦，有消防隊員到場，消防員工作權益促進會強調消防員組工會，才有機會爭取完整的勞動權，和政府協商工作待遇和環境；促進會表示，會持續在全國各地辦說明會，爭取消防員認同和成為會員，一起爭取權益。

但也有基層消防隊員對組工會議題仍持觀望，台中一名消防隊員說，公務體系有自己的申訴和反應管道，消防員組工會影響重大，目前還沒有公務單位可以組工會，但該會近幾年爭取和抗議的行動有時過於激烈，這些動作不代表所有消防員認同，也不完全是他們的心聲。

消防員工作權益促進會秘書長陳彥凱表示，全國說明會台中首場今天在清水區圖書館2樓舉辦，這個月台中還會辦3場，希望有更多會員或消防員參加，更了解促進會爭取組工會的想法。

陳彥凱說，新竹日前發生消防員救災時殉職，大家都非常難過，促進會成立目的就是透過制度性改革，避免殉職事件一再發生，這是促進會10年來倡議的重點。

陳彥凱表示，該會爭取消防員設工會已10年仍無法如願，因為目前警、消等公務體系仍無法組工會，行政機關擔心消防員組工會後可能罷工，他說修法時可明定消防員必要服務內容，罷工也不能免除這些必要服務，即可解決。

消防員工作權益促進會表示，組工會後，才有機會在爭取修法上，讓消防員的意見更受重視，也可和政府協商工作待遇和工作環境，面對不合理的業務時也能提出討論和拒絕，前提是基層消防員可以組織擁有完整勞動三權的工會。

全國說明會也會說明，消防員加班問題也是該會爭取重點，包括實費上限僅1萬9000元；人力不足，時數無法換補休；加班不能換嘉獎等內容。

消防員工作權益促進會秘書長陳彥凱今天到台中市清水區圖書館二樓，參加說明會。記者游振昇／攝影
消防員工作權益促進會秘書長陳彥凱今天到台中市清水區圖書館二樓，參加說明會。記者游振昇／攝影
消防員工作權益促進會秘書長陳彥凱今天到台中市清水區，參加說明會。記者游振昇／攝影
消防員工作權益促進會秘書長陳彥凱今天到台中市清水區，參加說明會。記者游振昇／攝影

消防員 消防隊

延伸閱讀

國一南下林口路段火燒車 2人逃出 起火原因待查

2消防員殉職求救訊號微弱 消防局：當時有下令設強波器

2殉職勇消喊Mayday沒淨空頻道？議員質疑違反規定 消防局長回應了

2殉職勇消喊Mayday沒人聽見？ 消防局公布音檔還原現場

相關新聞

空軍士兵泳渡基隆河失蹤！搜救近60小時發現浮屍

空軍總司令部士兵江姓男子日前和田姓表弟打賭泳渡基隆河，在河中央失蹤，搜救隊連日搜索，今天上午9時在台北市大直橋下游600...

震後邊坡不穩一周坍三次　蘇花公路土石流困1車2人獲救

花蓮縣昨晚下起大雨，蘇花公路秀林鄉崇德段今天凌晨零時許發生土石流，一輛廂型車受困，消防人員趕到協助脫困，公路局出動機具清...

超幸運！特斯拉高空墜地解體起火 車內2人輕傷

一輛由陳姓男子駕駛的特斯拉轎車昨晚行經國道1號高速公路雲林虎尾段時，在高速行駛下直接衝撞外側車道護欄，衝破護欄飛落高速公...

上班尖峰時刻…國2南桃園段大貨車行駛中突自燃！司機急跳車逃生

太嚇人！國道2號公路東向13公里的南桃園路段上班尖峰時刻，有輛行駛中的大貨車突然起火燃燒，嚇得司機急忙停靠路肩急跳車逃生...

空軍士兵泳渡基隆河失蹤 空軍司令部：尋獲無生命跡象

空軍總司令部士兵江姓男子日前和田姓表弟打賭泳渡基隆河，在河中央失蹤，搜救隊連日搜索，今天尋獲時已經沒有生命跡象。空軍司令...

爭取消防員組工會 消促會辦說明會台中登場

「消防團結即戰力」消防工會籌組與工時集體訴訟全國說明會，台中場首場今天早上在清水區圖書館二樓舉辦，有消防隊員到場，消防員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。