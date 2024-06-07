影／誆身分遭冒用 新北退休婦3度遇假檢警詐騙 警逮18歲車手

詐團騙稱其身分遭冒用，一名退休婦人先後遇假檢警以涉及洗錢及繳交「保釋金」為由，騙走220萬元，日前再以監管銀行帳戶名義，再要求面交48萬元，新北警方日前趁18歲彭姓車手出面取款，當場逮人，查扣贓款及犯案用手機及偽造證件。警詢後依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。

70歲退休王姓婦人今年5月初接獲詐騙集團電話，假冒戶政事務所人員指稱其遭人持證件前往申辦戶籍謄本，隨後詐團又要求婦人加入「假警察」Line，假警察即傳送服務證表明身分，謊稱婦人涉及洗錢案件，再將電話轉給「假檢察官」，假檢察官要求婦人提供保釋金60萬元，婦人一時不察，面交60萬元給取款的「陳專員」。

事隔數日詐團食髓知味，又再度詐騙面交160萬元，王婦之後驚覺有異向轄區永和警方詢問，才知竟原來都是詐團騙人話術。警方獲報後研判詐團定會再次以其他名義要求面交取款機會頗高，趁詐團第三次以需要監管婦人銀行帳戶供調查使用，取款時派員在一旁埋伏，趁王婦交付現金時，立即動手將詐團車手彭姓男子（18歲）當場壓制逮捕，查扣犯案用手機2支、監管收據1張、假證件及現金48萬元等。

彭男落網後供稱，一時缺錢花用，於網路上應徵工作時，為詐團吸收當車手，遭逮時痛哭流涕，害怕因擔任車手喪失大學就學機會，警詢後依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢方訊後向法院聲請羈押獲准。