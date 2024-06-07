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影／不爽被甩！台中女爆氣闖屋內潑汽油 他冤說兩人只是普通朋友

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中印尼籍葉姓女子認為吳姓男友人出軌，昨傍晚到對方東區店面談判，先是報案稱被吳毆打，晚間又折返回去要找吳理論，一氣之下還拿汽油朝屋內潑灑幸未引燃。警方二度到場，2人各執一詞，葉堅稱和吳交往5、6年，吳則否認稱彼此僅業務、朋友關係，警詢後依縱火未遂罪嫌將葉送辦。

台中第三分局昨晚6點多先是獲報，東區練武路一處店面有男女糾紛，葉女（47歲）控訴被吳男（53歲）動手毆打，送醫後還檢附驗傷單要對吳提告。

未料時隔3個多小時，警方晚上9點接獲吳男報案，表示葉女就醫後又跑回他店面理論，甚至拿他清掃用吹葉機的汽油，闖入屋內朝1處女房客房間潑灑，所幸葉手中沒有打火機，並未引燃就離去。

警方初步調查，葉女自稱和吳男是交往5、6年的男女朋友，過去還一起同居，後來被吳甩掉還將她安置在其他住所，她也懷疑吳和另一名同為印尼籍的女房客有染，昨晚想找雙方理論，一時激動才臨時起意持汽油潑灑女房客房間洩憤。

但吳男則矢口否認彼此是男女朋友，表示和葉女僅是普通朋友、業務關係；而被害的女房客昨天根本不在家，接獲房東通知才驚覺屋內被潑油，對整起糾紛一頭霧水。

由於葉女、吳男各執一詞，警方認定應為感情糾紛，但葉女闖住宅潑汽油行為脫序，已經危害公共安全，詢後依縱火未遂罪嫌將她移送法辦。

警方依縱火未遂罪嫌將葉女送辦。記者曾健祐／翻攝
警方依縱火未遂罪嫌將葉女送辦。記者曾健祐／翻攝

房客 房間 縱火

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