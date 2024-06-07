台北橋「頭纏膠帶浮屍」身分確認！北市警要釐清有無他殺可能

連接雙北的台北橋下，淡水河面昨早6時出現一具浮屍，警、消介入後發現男屍頭部纏繞膠帶，懷疑案情不單純，由於遺體泡水多時，初步採驗指紋比對無果，昨午二度採驗後有斬獲，警方已確認死者身分，但究竟有無他殺可能，仍持續調查釐清。

事件源於台北市、新北市消防局昨早6時許獲報，民眾指稱在台北橋下新北河畔發現浮屍，雙方皆派員出動搜救，打撈遺體後自台北市大同區敦煌碼頭上岸。

轄區警方初步勘查，目測死者年約60歲男性，遺體泡水多時嚴重浮腫，有部分疑似在水中碰撞產生的瘀青，頭部纏繞透明膠帶，無明顯外傷，衣著中無可辨明身分物件。

雖死者頭繞膠帶，十分可疑，但警方鑑於過去有相關案例，此外若是遭他殺，通常死者手部也會被限制行動，但此案死者手部佩戴手表、無綑綁痕跡，警方初步無法排除各種可能。

因死者泡水多時，遺體明顯腫脹，警方昨早初步採集指紋比對無果，通報鑑識中心支援後，昨午二度採驗指紋嘗試比對，終於有所斬獲。據悉，死者為56歲陳姓男子，平時無固定工作，獨居在新北市三重區，僅有1胞兄住在南部，經警方通知後正北上配合調查。

因陳男獨居，確切身體狀況、生活習慣、經濟狀況皆不明朗，警方目前仍無法確定事發原因，正持續調閱監視器畫面回溯陳男行蹤，釐清案發前有無他人同行、有無他殺可能等。

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