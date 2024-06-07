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台中人注意！全市再增設20處交通執法 7月1日全面啟用

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市目前一共有21處路段設有科技執法，台中市警局交通大隊根據全市百大易肇事路段，決定再增設20處科技執法，將24小時取締闖紅燈、不停讓行人，以及不依標誌標線號誌指示行駛等違規，預計全面在7月1日上路，請民眾遵守交通規則以免受罰。

交大指出，新置20處路口科技執法設備地點，是根據台中市車禍統計數據中，從百大易肇事路口和各分局前10名易肇事路口篩選出，並依肇事原因選擇執法項目，夠過24小時科技設備不間斷取締、警示。

警方說，科技執法項目包括取締闖紅燈、不依標誌標線號誌行駛、跨越雙白線及車不讓行人等重大違規。

警方表示，科技執法路段現場都有警示標誌、告示牌面，提醒民眾該路段執行科技執法動態偵測違規，目的並非要開罰單，而是讓用路人遵守交通規則，降低事故發生。

警方並公布20處新設科技執法路段，一共有北區英才路與學士路口、南屯區文心路與向上路口、南屯區環中路與向上路口、北屯區環中路與崇德路口、北屯區松竹路與環中東路口、西屯區台灣大道與惠中路口、西屯區中清聯絡道與環中路口、西屯區台灣大道與黎明路口。

以及，中區台灣大道與三民路口、大雅區中清路與月祥路口、神岡區后神路、圳前路口、沙鹿區屏西路與向上路口、沙鹿區向上路與自立路口、后里區三豐路與枋寮路口。

還有，南區國光路與忠明南路口、南區文心南路與復興路口、大里區環中東路與新仁路口、大里區環中東路與德芳南路口、太平區東平路、祥順路1段、烏日區高鐵東路與中山路口。

台中市將再增設20處科技執法路段，預計7月1日全面啟用取締。圖／警方提供
台中市將再增設20處科技執法路段，預計7月1日全面啟用取締。圖／警方提供
台中市將再增設20處科技執法路段，預計7月1日全面啟用取締。圖／警方提供
台中市將再增設20處科技執法路段，預計7月1日全面啟用取締。圖／警方提供

台中市 標誌 科技執法

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