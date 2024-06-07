快訊

黃仁勳試探兩岸紅線 輝達陸市占急縮還能老神在在？

找到了！空軍士兵泳渡基隆河失蹤 搜救近60小時發現浮屍

回擊北韓糞便氣球！南韓空飄20萬份反金正恩傳單與KPOP音樂

空軍士兵泳渡基隆河失蹤！搜救近60小時發現浮屍

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

空軍總司令部士兵江姓男子日前和田姓表弟打賭泳渡基隆河，在河中央失蹤，搜救隊連日搜索，今天上午9時在台北市大直橋下游600公尺處發現一具遺體，江男家屬初步從衣著特徵判斷是死者疑似江男，遺體確切身分仍待相驗確認。

台北市消防局表示，6月4日晚上9時50分獲報，中山區美堤河濱公園有男子墜河，派員出動打撈搜救。

據悉，27歲江男是空軍總司令部人員，表弟田男是陸戰隊員，2人平時偶爾相約聚會，6月4日晚間輾轉到美堤河濱公園飲酒聊天，江男落水後田男即報案求助，並待在原地。

田男指稱，案發前他和江男在河濱公園飲酒聊天，幾瓶啤酒下肚，江男興起戲稱「敢不敢游到對岸折返？」隨後入水游向對岸，當晚約9時45分時目視江男游至基隆河中央，後續因天色昏暗，不見人影，他旋即於9時50分撥打119求助。

由於現場缺乏監視器畫面輔助，案發過程僅有田男供述，警方謹慎不排除任何可能，介入後已通知田男、江男母親及姊姊到案配合調查，江男家屬初步僅對2人開玩笑釀禍感到無奈，指2人平時感情好，對於田男說法無異議。

今早9時許搜救人員在大直橋下游600公尺處發現一具浮屍，因田男指稱江男落水時身穿深色褲子、未著上衣，家屬依遺體外觀衣著特徵初步判斷是江男。警消表示，遺體確切身分，依程序仍待相驗確認。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

搜救隊連日搜索，今天上午9時在台北市大直橋下游600公尺處發現一具遺體，江男家屬初步從衣著特徵判斷是江男遺體。記者李隆揆／翻攝
搜救隊連日搜索，今天上午9時在台北市大直橋下游600公尺處發現一具遺體，江男家屬初步從衣著特徵判斷是江男遺體。記者李隆揆／翻攝

基隆 大直 特徵

延伸閱讀

又是打賭敢不敢…空軍士兵泳渡基隆河失蹤 搜救36小時無果

高雄港哨船頭碼頭一早漂女浮屍 落海原因待釐清

苗栗大湖男子釣魚失蹤疑似溺水 消防人員持續搜救中

台北橋下驚見浮屍 明顯腫脹頭部纏膠帶…警方調查中

相關新聞

國一雲林段1轎車從橋上墜地 重摔火燒釀1死1傷

國道1號高速公路今晚9時12分許，一輛特斯拉行經雲林虎尾段的高架橋時，不知何故失控衝出橋旁護欄，墜落在橋下公路，因墜地猛...

空軍士兵泳渡基隆河失蹤！搜救近60小時發現浮屍

空軍總司令部士兵江姓男子日前和田姓表弟打賭泳渡基隆河，在河中央失蹤，搜救隊連日搜索，今天上午9時在台北市大直橋下游600...

影／高雄男騎紅色偉士牌撞毀花圃 滿臉歉意自揭闖禍原因

王姓男子今清晨騎紅色偉士牌機車沿高雄市三民區愛國路行駛，行經鼎山街口時，失神直衝民宅前的花圃，撞毀修皮鞋店面招牌，所幸王...

疑變換車道失控！特斯拉衝出國道墜落 一死兩傷

一輛特斯拉昨晚南下行經國道1號高速公路雲林虎尾段時，突然失控衝出護欄，墜落在橋下公路，車身受到撞擊斷成兩截並起火燃燒，駕...

機車停電桿旁…男子700公尺外落水亡 警追查原因

台中市神岡區昨晚發生離奇死亡案，警方獲報大圳路上一根電線桿旁有機車，未見騎士，警察和消防沿岸搜尋，在700公尺外圳溝內找...

民宅屋頂遮雨棚鐵條搖搖欲墜 台南警冒風雨幫排除

台南市警二分局昨下午4時許據報，中西區民族路二段某透天厝屋頂鐵皮屋遮雨棚零件掉落馬路，且遮雨棚上尚有搖搖欲墜的鐵條，險象...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。