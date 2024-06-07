空軍士兵泳渡基隆河失蹤！搜救近60小時發現浮屍

空軍總司令部士兵江姓男子日前和田姓表弟打賭泳渡基隆河，在河中央失蹤，搜救隊連日搜索，今天上午9時在台北市大直橋下游600公尺處發現一具遺體，江男家屬初步從衣著特徵判斷是死者疑似江男，遺體確切身分仍待相驗確認。

台北市消防局表示，6月4日晚上9時50分獲報，中山區美堤河濱公園有男子墜河，派員出動打撈搜救。

據悉，27歲江男是空軍總司令部人員，表弟田男是陸戰隊員，2人平時偶爾相約聚會，6月4日晚間輾轉到美堤河濱公園飲酒聊天，江男落水後田男即報案求助，並待在原地。

田男指稱，案發前他和江男在河濱公園飲酒聊天，幾瓶啤酒下肚，江男興起戲稱「敢不敢游到對岸折返？」隨後入水游向對岸，當晚約9時45分時目視江男游至基隆河中央，後續因天色昏暗，不見人影，他旋即於9時50分撥打119求助。

由於現場缺乏監視器畫面輔助，案發過程僅有田男供述，警方謹慎不排除任何可能，介入後已通知田男、江男母親及姊姊到案配合調查，江男家屬初步僅對2人開玩笑釀禍感到無奈，指2人平時感情好，對於田男說法無異議。

今早9時許搜救人員在大直橋下游600公尺處發現一具浮屍，因田男指稱江男落水時身穿深色褲子、未著上衣，家屬依遺體外觀衣著特徵初步判斷是江男。警消表示，遺體確切身分，依程序仍待相驗確認。

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