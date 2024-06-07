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影／高雄男騎紅色偉士牌撞毀花圃 滿臉歉意自揭闖禍原因
王姓男子今清晨騎紅色偉士牌機車沿高雄市三民區愛國路行駛，行經鼎山街口時，失神直衝民宅前的花圃，撞毀修皮鞋店面招牌，所幸王僅受輕傷；警方趕抵處理，王對屋主滿臉歉意，指急著要找朋友，加上睡意纏身，恍神才釀禍。
三民二警分局指出，這起車禍發生在清晨4時19分許，當時22歲的王姓男子騎紅色偉士牌機車沿愛國路東向西直行，在接近鼎山街口時，不慎直撞路邊騎樓，造成民宅前放的數盆盆栽及修鞋店面的招牌毀損。
王僅受輕傷，但偉士牌機車車身「傷」得不輕；警消獲報趕至，王指只是小傷，不用送醫治療，但對屋主和警方滿臉歉意，直說抱歉，因急著要去找朋友，但又很想睡，一時失神才肇禍。
警方對王施以酒測，無酒駕行為，毀損部分由雙方自行談和解。
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