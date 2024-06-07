疑變換車道失控！特斯拉衝出國道墜落 一死兩傷

一輛特斯拉昨晚南下行經國道1號高速公路雲林虎尾段時，突然失控衝出護欄，墜落在橋下公路，車身受到撞擊斷成兩截並起火燃燒，駕駛及一名乘客輕傷，副駕駛座乘客被拋出車外傷重不治，警方初步調查，駕駛表示未使用輔助駕駛功能，疑變換車道失控發生事故，詳細肇事原因仍在調查。

該起事故發生在昨晚9時多，35歲陳姓駕駛與車上兩名乘客為友人，駕駛特斯拉從虎尾交流道上國道一號欲前往嘉義，甫上國道不久，即發生事故，國道警察斗南分隊長蘇冠齊表示，該車疑因變換車道時，失控撞擊外側護欄衝下邊坡，車輛起火燃燒，並造成駕駛及1名乘客輕傷，另有1名乘客送醫後宣告不治。

警方初步調查，駕駛酒測值為0，駕駛表示當時未使用輔助駕駛功能，確切肇事原因仍在調查，提醒用路人開車務必注意車前狀況，勿任意變換車道，並與車前保持適當安全距離。

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