機車停電桿旁…男子700公尺外落水亡 警追查原因

台中市神岡區昨晚發生離奇死亡案，警方獲報大圳路上一根電線桿旁有機車，未見騎士，警察和消防沿岸搜尋，在700公尺外圳溝內找到40歲張姓男子，送醫急救不治，警方正追查他落水原因中。

豐原警分局昨晚9時接獲119轉報，稱有民眾在神岡區大圳路上發現一根電線桿旁留有機車，現場並未發現該車騎士身影。

警察和消防隊員獲報後，在現場周遭展開搜索，最後在距離車輛現場約700公尺外的圳溝內發現40歲張姓男子，經消防隊員救起送醫搶救，急救無效後宣告死亡。

警方表示，現場未裝設監視器，將持續擴大調閱鄰近監視器，以釐清死因，後續依規定報請檢察官相驗。

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