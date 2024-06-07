快訊

黃仁勳試探兩岸紅線 輝達陸市占急縮還能老神在在？

找到了！空軍士兵泳渡基隆河失蹤 搜救近60小時發現浮屍

回擊北韓糞便氣球！南韓空飄20萬份反金正恩傳單與KPOP音樂

機車停電桿旁…男子700公尺外落水亡 警追查原因

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市神岡區昨晚發生離奇死亡案，警方獲報大圳路上一根電線桿旁有機車，未見騎士，警察和消防沿岸搜尋，在700公尺外圳溝內找到40歲張姓男子，送醫急救不治，警方正追查他落水原因中。

豐原警分局昨晚9時接獲119轉報，稱有民眾在神岡區大圳路上發現一根電線桿旁留有機車，現場並未發現該車騎士身影。

警察和消防隊員獲報後，在現場周遭展開搜索，最後在距離車輛現場約700公尺外的圳溝內發現40歲張姓男子，經消防隊員救起送醫搶救，急救無效後宣告死亡。

警方表示，現場未裝設監視器，將持續擴大調閱鄰近監視器，以釐清死因，後續依規定報請檢察官相驗。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台中市神岡區大圳路上昨晚被發現一根電線桿旁留有機車，現場未發現騎士，後來找到人已落水。記者游振昇／翻攝
台中市神岡區大圳路上昨晚被發現一根電線桿旁留有機車，現場未發現騎士，後來找到人已落水。記者游振昇／翻攝
台中市神岡區大圳路上昨晚被發現一根電線桿旁留有機車，現場未發現騎士，後來找到人已落水。記者游振昇／翻攝
台中市神岡區大圳路上昨晚被發現一根電線桿旁留有機車，現場未發現騎士，後來找到人已落水。記者游振昇／翻攝

消防隊 監視器 警察

延伸閱讀

太囂張！台86快速道路沿線數百公尺 被偷倒大量廢棄物

山區降雨中橫便道仍未通車 落石砸斷電線、梨山還停電

一片黑！台中梧棲晚間3200餘戶突停電 台電揭原因：已恢復供電

停電原因找到了！東京迪士尼設施停擺 疑受落雷影響「電壓降低」

相關新聞

空軍士兵泳渡基隆河失蹤！搜救近60小時發現浮屍

空軍總司令部士兵江姓男子日前和田姓表弟打賭泳渡基隆河，在河中央失蹤，搜救隊連日搜索，今天上午9時在台北市大直橋下游600...

國一雲林段1轎車從橋上墜地 重摔火燒釀1死1傷

國道1號高速公路今晚9時12分許，一輛特斯拉行經雲林虎尾段的高架橋時，不知何故失控衝出橋旁護欄，墜落在橋下公路，因墜地猛...

台中人注意！全市再增設20處交通執法 7月1日全面啟用

台中市目前一共有21處路段設有科技執法，台中市警局交通大隊根據全市百大易肇事路段，決定再增設20處科技執法，將24小時取...

影／高雄男騎紅色偉士牌撞毀花圃 滿臉歉意自揭闖禍原因

王姓男子今清晨騎紅色偉士牌機車沿高雄市三民區愛國路行駛，行經鼎山街口時，失神直衝民宅前的花圃，撞毀修皮鞋店面招牌，所幸王...

疑變換車道失控！特斯拉衝出國道墜落 一死兩傷

一輛特斯拉昨晚南下行經國道1號高速公路雲林虎尾段時，突然失控衝出護欄，墜落在橋下公路，車身受到撞擊斷成兩截並起火燃燒，駕...

機車停電桿旁…男子700公尺外落水亡 警追查原因

台中市神岡區昨晚發生離奇死亡案，警方獲報大圳路上一根電線桿旁有機車，未見騎士，警察和消防沿岸搜尋，在700公尺外圳溝內找...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。