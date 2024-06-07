民宅屋頂遮雨棚鐵條搖搖欲墜 台南警冒風雨幫排除

台南市警二分局昨下午4時許據報，中西區民族路二段某透天厝屋頂鐵皮屋遮雨棚零件掉落馬路，且遮雨棚上尚有搖搖欲墜的鐵條，險象環生，隨時可能造成危害。員警趕往現場擺放交通錐，交通疏導外，上樓將遮雨棚鐵條先行移置，協助屋主後續清除工作，幸未釀禍。

據指出，該透天厝屋頂遮雨棚年久失修，又適逢大雨導致部分物件掉落，眼見屋頂仍有鐵條等物品搖搖欲墜，且正值大陣雨來襲，不知何時砸落路面，殃及路過人車，街坊鄰居見狀都捏了把冷汗。

二分局民權派出所副所長江昀龍、警員李美慧、盧永耀、趙國君等人獲報後，無懼風雨立即整裝出門，抵達現場，先行擺放交通錐，進行交通疏導外，登上頂樓將遮雨棚的鐵條先行移置，並協助屋主後續清除工作。