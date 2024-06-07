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民宅屋頂遮雨棚鐵條搖搖欲墜 台南警冒風雨幫排除

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警二分局昨下午4時許據報，中西區民族路二段某透天厝屋頂鐵皮屋遮雨棚零件掉落馬路，且遮雨棚上尚有搖搖欲墜的鐵條，險象環生，隨時可能造成危害。員警趕往現場擺放交通錐，交通疏導外，上樓將遮雨棚鐵條先行移置，協助屋主後續清除工作，幸未釀禍。

據指出，該透天厝屋頂遮雨棚年久失修，又適逢大雨導致部分物件掉落，眼見屋頂仍有鐵條等物品搖搖欲墜，且正值大陣雨來襲，不知何時砸落路面，殃及路過人車，街坊鄰居見狀都捏了把冷汗。

二分局民權派出所副所長江昀龍、警員李美慧、盧永耀、趙國君等人獲報後，無懼風雨立即整裝出門，抵達現場，先行擺放交通錐，進行交通疏導外，登上頂樓將遮雨棚的鐵條先行移置，並協助屋主後續清除工作。

二分局提醒，屋主隨時注意房子遮雨棚、壁磚或招牌等設施定期檢修，確保設施安全無虞，以免壁磚或遮雨棚等零件掉落釀禍外，呼籲天氣變化多端，有局部短暫陣雨與雷雨，外出請多注意周遭事物，保護自身安全。

員警登上頂樓將遮雨棚的鐵條先行移置，並協助屋主後續清除工作。圖／讀者提供
員警登上頂樓將遮雨棚的鐵條先行移置，並協助屋主後續清除工作。圖／讀者提供
台南市警二分局昨下午4時許據報，中西區民族路二段某透天厝屋頂鐵皮屋遮雨棚零件掉落馬路。圖／讀者提供
台南市警二分局昨下午4時許據報，中西區民族路二段某透天厝屋頂鐵皮屋遮雨棚零件掉落馬路。圖／讀者提供
民權派出所副所長江昀龍等人獲報後，無懼風雨立即整裝出門，到場先行擺放交通錐，進行交通疏導，協助屋主處理遮雨棚上搖搖欲墜的鐵條。圖／讀者提供
民權派出所副所長江昀龍等人獲報後，無懼風雨立即整裝出門，到場先行擺放交通錐，進行交通疏導，協助屋主處理遮雨棚上搖搖欲墜的鐵條。圖／讀者提供

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