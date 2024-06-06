影／和公車行車糾紛 高雄西裝男任意停車罵司機6000元飛了

高雄市一名中年男子今天上午駕車在三民區大順三路與鐵道一街口，和一輛公車疑發生行車糾紛，男子乾脆將車停在輕軌旁，下車對著公車司機比手畫腳開罵後，倖然駕車駛離，誇張行為被民眾拍下PO網；警方指未接獲報案，男子於車道中暫停，已違規可開罰。

網路社群「社會事新聞影音」今天下午貼出一則影片，影片地點在大順三路，只見一名穿著黑西裝的男子將轎車停在輕軌旁，下車和公車司機理論，過程中，男子不斷以手指責坐在公車內的司機的不是，走回轎車還回頭斥責司機。