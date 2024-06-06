快訊

國一雲林段1轎車從橋上墜地 重摔火燒釀1死1傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／和公車行車糾紛 高雄西裝男任意停車罵司機6000元飛了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名中年男子今天上午駕車在三民區大順三路與鐵道一街口，和一輛公車疑發生行車糾紛，男子乾脆將車停在輕軌旁，下車對著公車司機比手畫腳開罵後，倖然駕車駛離，誇張行為被民眾拍下PO網；警方指未接獲報案，男子於車道中暫停，已違規可開罰。

網路社群「社會事新聞影音」今天下午貼出一則影片，影片地點在大順三路，只見一名穿著黑西裝的男子將轎車停在輕軌旁，下車和公車司機理論，過程中，男子不斷以手指責坐在公車內的司機的不是，走回轎車還回頭斥責司機。

轄區三民二警分局指出，經檢視影片後，並未接獲相關報案；警方表示，該名駕駛非遇突發狀況，卻在車子行駛途中任意於車道中暫停，已違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第4款，可處6000元至3萬6000元以下罰鍰，並吊扣汽車牌照6個月；將約談駕駛到案說明，予以開罰。

高雄市一名中年男子今天上午駕車在三民區大順三路與鐵道一街口，和公車發生行車糾紛，男子將車停在輕軌旁，對公車司機比手畫腳開罵後駛離。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市一名中年男子今天上午駕車在三民區大順三路與鐵道一街口，和公車發生行車糾紛，男子將車停在輕軌旁，對公車司機比手畫腳開罵後駛離。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市一名中年男子今天上午駕車在三民區大順三路與鐵道一街口，和公車發生行車糾紛，男子將車停在輕軌旁，對公車司機比手畫腳開罵後駛離。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市一名中年男子今天上午駕車在三民區大順三路與鐵道一街口，和公車發生行車糾紛，男子將車停在輕軌旁，對公車司機比手畫腳開罵後駛離。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市一名中年男子今天上午駕車在三民區大順三路與鐵道一街口，和公車發生行車糾紛，男子將車停在輕軌旁，對公車司機比手畫腳開罵後駛離。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市一名中年男子今天上午駕車在三民區大順三路與鐵道一街口，和公車發生行車糾紛，男子將車停在輕軌旁，對公車司機比手畫腳開罵後駛離。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市一名中年男子今天上午駕車在三民區大順三路與鐵道一街口，和公車發生行車糾紛，男子將車停在輕軌旁，對公車司機比手畫腳開罵後駛離。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市一名中年男子今天上午駕車在三民區大順三路與鐵道一街口，和公車發生行車糾紛，男子將車停在輕軌旁，對公車司機比手畫腳開罵後駛離。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」

影片 輕軌

延伸閱讀

老人福利關懷協會端午送暖 清寒長輩「粽」夏相聚

高雄運發局端午推運動酷澎券 看龍舟賽花200給1300

輝達研發中心是否落腳高雄 經長郭智輝回應了

爭取輝達研發中心、美超微「高雄出局了嗎？」 陳其邁都說同一句話

相關新聞

台南新光三越百貨前死亡車禍 大貨車司機稱沒感覺撞到人

台南西門路新光三越百貨前，今上午9時52分許80多歲林姓婦人騎電動車疑遭大貨車輾壓，頭部重創，當場死亡，惟大貨車駕駛並未...

晟德大藥廠涉內線交易 檢調今約談前董事長林榮錦及妻兒

上櫃公司晟德大藥廠（4123）前董事長林榮錦等人，涉嫌於2019、2021年，在禁止交易期間交易晟德股票，不法獲利數萬元...

「不然要叫妻子來！」8旬翁存款提領一空 嚇到立馬說出被詐原因

彰化縣八旬羅姓長者到郵局把存款提領一空，郵局職員暗中報警，警方趕到研判羅男遭詐騙但不被承認，還堅不吐實，警方說要通知他的...

高雄岡山透天厝深夜竄火 1女救出命危送醫

高雄市岡山區大莊路一間平房，昨天深夜11時53分許傳出火警，高雄市消防局派出8分隊共15車26人前往灌救，火勢約20分鐘...

台中神岡男子掉落灌排水溝無呼吸心跳 送醫急救中

台中市神岡區今晚發生溺水意外，一名男子掉落灌排二用水溝內，消防隊員救起時他無呼吸心跳，目前送醫急救中，警方正在查明他身分...

影／和公車行車糾紛 高雄西裝男任意停車罵司機6000元飛了

高雄市一名中年男子今天上午駕車在三民區大順三路與鐵道一街口，和一輛公車疑發生行車糾紛，男子乾脆將車停在輕軌旁，下車對著公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。