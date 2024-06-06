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影／和公車行車糾紛 高雄西裝男任意停車罵司機6000元飛了
高雄市一名中年男子今天上午駕車在三民區大順三路與鐵道一街口，和一輛公車疑發生行車糾紛，男子乾脆將車停在輕軌旁，下車對著公車司機比手畫腳開罵後，倖然駕車駛離，誇張行為被民眾拍下PO網；警方指未接獲報案，男子於車道中暫停，已違規可開罰。
網路社群「社會事新聞影音」今天下午貼出一則影片，影片地點在大順三路，只見一名穿著黑西裝的男子將轎車停在輕軌旁，下車和公車司機理論，過程中，男子不斷以手指責坐在公車內的司機的不是，走回轎車還回頭斥責司機。
轄區三民二警分局指出，經檢視影片後，並未接獲相關報案；警方表示，該名駕駛非遇突發狀況，卻在車子行駛途中任意於車道中暫停，已違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第4款，可處6000元至3萬6000元以下罰鍰，並吊扣汽車牌照6個月；將約談駕駛到案說明，予以開罰。
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