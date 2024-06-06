國一雲林段1轎車從橋上墜地 重摔火燒釀1死1傷

國道1號高速公路今晚9時12分許，一輛特斯拉行經雲林虎尾段的高架橋時，不知何故失控衝出橋旁護欄，墜落在橋下公路，因墜地猛烈撞地，整輛車斷成兩截，車頭引擎起火燃燒，車上共3人，駕駛並未受傷，但車內兩人被救出送醫，其中一人到院前死亡，造成一死一傷，事故原因仍由警方調查中。

雲林縣消防局今晚9時12分許，獲報指虎尾鎮下溪里三塊厝橋附近的國道1號高速公路高架橋下，疑似1部轎車從高速公路約十公尺高的橋上墜落，因摔落地面撞擊力大，整輛車攔腰斷成兩截，車頭的部分則起火燃燒，該車35歲陳姓駕駛很快跑離車子，逃過一劫並未受傷，現場有另2名傷患，馬上派遣虎尾各式消防車3部、救護車2部前往搶救。