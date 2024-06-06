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台南新光三越百貨前死亡車禍 大貨車司機稱沒感覺撞到人
台南西門路新光三越百貨前，今上午9時52分許80多歲林姓婦人騎電動車疑遭大貨車輾壓，頭部重創，當場死亡，惟大貨車駕駛並未停車查看，反倒向前直行駛離現場。警方循線找到涉肇逃的21歲王姓駕駛，他表示，沒感覺撞到人。警方將涉過失致死及肇事逃逸等罪嫌移送法辦。
然而，警方調閱附近監視器，發現案發現場，另有1輛轎車及1輛貨車，疑似超出白線，涉違規停車，因此，林婦為閃避違停車輛，偏向快車道，遭路過大貨車輾壓，當場死亡。
台南市警六分局指出，警方到場蒐證，包括大貨車在內，現場3車司機均到案說明。警方蒐集所有證據，並依法移送檢方偵辦。至於肇事原因，包括違停部分，都需車禍鑑定委員會等專業單位進一步鑑定，也涉及肇事主、次因及比例等，需要釐清。
警方循線找到大貨車司機王男到案說明。王男表示，他不知發生車禍，也沒有感覺到有撞到人，所以才會向前直行駛離現場，並非有意肇事逃逸。
警方完成交通事故勘查測繪、蒐證後，已報請檢察官相驗。警方指出，死者因車禍致死，肇事者案發後也並沒有留在現場，將朝過失致死、肇事逃逸等罪嫌偵辦。
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