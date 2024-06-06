人機合作救災！桃園酒廠火災演練 先進搶救裝備亮相

倉儲火警頻傳，為提升業者火災應變能力與平時防災意識，桃園市消防局迴龍分隊與台灣菸酒公司桃園觀光酒廠今上午舉行自衛消防編組暨火災搶救演練。過程中出動消防機器人、雲梯車及排煙車等，強化人機協作上契合度。

迴龍分隊指出，今演練模擬該廠倉庫一樓成品包裝區起火並冒出濃煙，在消防人員抵達前，廠內員工透過自衛消防編組，進行災情通報、初期滅火及疏散等應變行動。並在消防分隊到場後，將現場資訊交接給初期指揮官，以利消防人員順利展開後續救災工作。

本次演練將新型救災裝備「消防機器人」投入救災行列中，模擬在嚴峻環境下，運用機器人替代救災人員進行射水防護工作，讓消防人員在相對安全區域，使用熱顯像儀監控火場情形。這次也使用雲梯車及排煙車等特種車輛，並與常見消防水庫車形成特殊車組，分別執行高空射水防護及大面積場所水霧排煙降溫等戰術運用。