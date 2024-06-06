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「不然要叫妻子來！」8旬翁存款提領一空 嚇到立馬說出被詐原因

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣八旬羅姓長者到郵局把存款提領一空，郵局職員暗中報警，警方趕到研判羅男遭詐騙但不被承認，還堅不吐實，警方說要通知他的妻子前來查明提款原因，羅男立刻承認應該是被詐騙了，在警方協助下儲回存款，並請郵局行員留意若羅男再來領錢就立馬報警。

田尾分駐所長劉晏誠今表示，羅男昨獨自到郵局提領所有存款約11萬元，郵局職員覺得不對勁，關心領款用途，羅男支吾其詞，簡略說要「出去玩」就不肯多講，郵局職員暗中報，警方趕到關懷羅男和帶回派出所，反覆詢問提款原因都得到相同說詞，研判他遭詐騙，追問有無使用手機聯絡要交付款項的對方，羅男說沒手機也不用手機。

因羅男不願交代遭詐的來龍去脈，員警使出放大絕，稱「再不說，不然要叫汝某來。」羅男緊張的表示「不要叫她來，阮講。」和盤托出一個多月前在家接到電話，對方是陌生年輕女子，很溫柔熱情與他攀談，他從此經常與這名陌生女子電話聊天，近日相約要出國玩，女子盤算兩人需要十多萬元旅費，羅男就領出所有存款要交給女子繳旅行費用。

警員陳嘉鴻、黃駿宇和兩名警專實習生邱浩瑋、林瑜琪，共同勸說羅男，也說明那是典型的「假交友真詐財」詐騙伎倆，並列舉很多詐騙案例，後來通知他的媳婦到派出所共同勸說，總算打消與陌生女子出國旅遊的念頭。

北斗警分局長黃世德說，詐騙集團鎖定老人施以各種誘惑，一旦上當，老人將賠上老本，民眾應多關懷家中長者提防陌生人來電要當好友，或使用手機通訊軟體要加好友、邀請加入投資教學群組，避免遭受詐騙。

彰化縣北斗警分局員警趕到郵局關心被詐的八旬羅姓鄉民。圖／民眾提供
彰化縣北斗警分局員警趕到郵局關心被詐的八旬羅姓鄉民。圖／民眾提供

出國旅遊 彰化 詐騙集團 郵局

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