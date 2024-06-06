2消防員殉職求救訊號微弱 消防局：當時有下令設強波器
新竹市晴空匯高樓火警釀消防員李詠真與周立鑫殉職，繼吹哨者的5段音檔流出引發外界質疑後，新竹市消防局李世恭局長今天在議會總質詢時，公布2人殉職受困求救後的無線電錄音。新竹市消防局指出，因發現現場訊號不佳，下令請同仁架設強波器，指揮官也有持續確認強波器架設狀況。
新竹市消防局表示，指揮官在收到求救訊號前，因發現現場訊號不佳，下令請同仁架設強波器，指揮官也有持續確認強波器架設狀況；而救災人員在第一次聽到殉職同仁發出Mayday求救時，轉知指揮官後，指揮官也下令將頻道淨空，其餘同仁轉至其他頻道，並第一時間指示現場人員前往救災。
消防局強調，從第一次聽到殉職同仁Mayday，到指揮官指示救災，間隔約50秒。此外，分隊長於殉職同仁MAYDAY求救後，多次在無線電中表達「告訴我你的位置」、「請重複一下你的姓名」，這些當下最真實的回應紀錄，證明現場救災同仁當下確實並未聽到殉職同仁的姓名和位置。
消防局指出，感謝中央允許地方澄清，證實現場消防人員，於獲知同仁受困第一時間，即拼盡全力救援自己的兄弟，特定媒體所播放之錄音為剪輯後版本，造成外界誤解，亦嚴重打擊第一線消防士氣，更讓基層的救災人員蒙受不白之冤，盼各界協助澄清，勿再轉傳相關不實訊息。
管制站周遭人員也證實，一聽到同仁Mayday，立即請待命人員著重裝，準備進火場。消防局強調，因救災而受困的消防人員，全都是新竹市消防局當下立即搶救的目標，新竹市消防局不會落下任何一人，現場消防人員也不可能拖延到自己弟兄的救援時間。
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