高雄保時捷被擋住去路突切車道 險撞聯結車還闖了紅燈

高雄市一輛保時捷昨天下午3時15分許穿梭在沿海二路大車車陣，因開在內側，被欲左轉的大貨車擋住去路，駕駛閃燈後，直接切出車道，險些撞上疾駛而至的聯結車，所幸駕駛命大，咻一下閃過，但路口已紅燈，危險行徑被後方車全都錄下，警方指保時捷駕駛已闖紅燈將予以開罰。

警方指出，根據網路社群所刊載的影像內容，經查該輛保時捷Cayenne是昨天下午3時15分許，行經小港區沿海二路與永光路口由北向南行駛，當時保時捷駕駛變換車道時有打方向燈，並禮讓大車經過。

警方表示，畫面中顯示，保時捷讓大車經過後，直接闖越該路口，但路口已紅燈，駕駛闖紅燈違規事證明確，將依違反道路交通管理處罰條例開出可處1800元至5400元的罰單。