聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄保時捷被擋住去路突切車道 險撞聯結車還闖了紅燈
高雄市一輛保時捷昨天下午3時15分許穿梭在沿海二路大車車陣，因開在內側，被欲左轉的大貨車擋住去路，駕駛閃燈後，直接切出車道，險些撞上疾駛而至的聯結車，所幸駕駛命大，咻一下閃過，但路口已紅燈，危險行徑被後方車全都錄下，警方指保時捷駕駛已闖紅燈將予以開罰。
警方指出，根據網路社群所刊載的影像內容，經查該輛保時捷Cayenne是昨天下午3時15分許，行經小港區沿海二路與永光路口由北向南行駛，當時保時捷駕駛變換車道時有打方向燈，並禮讓大車經過。
警方表示，畫面中顯示，保時捷讓大車經過後，直接闖越該路口，但路口已紅燈，駕駛闖紅燈違規事證明確，將依違反道路交通管理處罰條例開出可處1800元至5400元的罰單。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言