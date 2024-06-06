女學生遭跟騷崩潰自責 新北女警教妳勇敢求助勿隱忍

畢業季即將來臨，新北警婦幼隊為提升網路交友及家庭暴力自我保護觀念，減少詐騙、婦幼案件發生，今天特別前進中和國小，由曾在國小擔任實習老師的女警楊佳潔與學生面對面進行犯罪宣導，希望藉由走入校園多方宣導，建立學生們正確的婦幼安全觀念及法治觀念，建構婦幼安全生活環境。

新北警婦幼隊表示，現今通訊軟體發達，有時候在網路上碰到陌生人傳訊息騷擾，甚至傳送不雅猥褻照片，或是利用視訊通話時裸露騷擾，另外還有女學生遭跟蹤騷擾後不敢說出實情。曾經擔任國小實習老師的婦幼隊女警楊佳潔表示，當面對這樣的情形，可以善用手機錄音、錄影功能，遇有傳送猥褻照片者要截圖保全證據，防止訊息被收回，如果是言語性騷擾也可以錄音存證，千萬不要隱忍。

另外有些女學生遭跟騷後，擔心遭到異樣眼光不敢報案，甚至還會自責。楊佳潔表示，過去社會大眾對於性侵害被害人常有「完美被害人的迷思」，認為如果被害人穿著暴露、或是出入不當場所，就是自己行為不檢點，但楊佳潔呼籲，犯罪發生是加害人的問題，跟被害人穿著打扮無關，因此她也鼓勵受害者要勇敢報案求助。