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國1北機場系統大貨車自撞！車上太空包廢土撒車道 車流大回堵
國道1號北向52.8公里機場系統，今中午發生一輛大貨車自撞分隔島，車上載運的太空包散落一地，占用外側車道，導致車輛大回堵，警消獲報到場處理廢棄物，耗時2個多小時才清乾淨，所幸無人傷亡。
國道警方指出，今中午12點11分左右接獲通報，國道1號北向52.8公里機場系統往國道2號東西向匝道內有大貨車事故，立刻調派巡邏車前往處理，現場無人受傷。
警方調查，43歲李姓男子駕駛大貨車載運太空包，行經國道1號北向52.8公里機場系統往國道2號東西向匝道，疑似操作不當導致車輛自撞機場系統分隔島，車上太空包散落在匝道導致破裂並滲漏廢土，李姓駕駛經警方施以酒測，沒有酒精濃度反應，事故在下午3點40分完全排除，詳細肇事原因有待警方進一步釐清。
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