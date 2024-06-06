影／台南新光三越前死亡車禍…8旬婦命喪大貨車輪下 駕駛肇逃畫面曝光

80多歲林姓婦人騎電動自行車今上午9時52分許行經台南西門路新光三越百貨前，與大貨車碰撞後倒地，頭部重創，當場死亡。而這起車禍當下附近監視器影像曝光，大貨車並行超越電動自行車後，女騎士連人帶車倒下，頭部遭輾，腦漿四溢，大貨車司機似乎沒察覺仍往前直駛離現場，女騎士安全帽還卡在車輪底下。

台南市警六分局指出，警方接獲交通事故通報，經到場了解女騎士倒臥在車道，已無生命跡象，肇事車輛並未留在現場。經調閱相關監視器影像後，根據大貨車車號，循線通知肇事司機到案說明。交通分隊指出，肇事原因仍待調查。

然而，透過附近監視器畫面可以看到，女騎士騎電動腳踏車騎在大貨車右前方，當時恰巧有輛貨車停放在路旁，兩車如何發生碰撞則無從得知，但大貨車司機似乎沒察覺仍往前駛離現場。同時，透過另一個監視器，也清楚拍到大貨車駛離畫面，女騎士安全帽當時卡在右後車輪底下一路推著跑。