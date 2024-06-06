台東白牌司機錢難賺 違規載客賺400元遭逮10萬元噴飛

端午節將至，預計觀光人潮湧入台東，公路局台東監理站保障民眾及合法計程車權益，日前會同交警聯合稽查取締白牌車，在機場當場查獲1輛白牌車，駕駛辯稱是朋友委託載其友人，乘客坦承付車資。監警開單重罰10萬元、扣車牌4個月，並查出無照駕駛，再開單告發。

監理站表示，稽查小組接獲舉報指出豐年機場航空站疑似有白牌車違規載客，稽查小組會同交通隊員警到現場進行取締，果然發現一輛自小客車疑似違規營業載客，遂上前攔查。駕駛一度向監警人員辯稱為車上2乘客是朋友委託載送，未料乘客坦言有付車資400元，駕駛百口莫辯。

稽查小組當場開出10萬元罰單，隨後追查駕照，發現駕駛駕照註銷，且5年內已有7件無照駕車的違規紀錄，再次開出無照駕駛罰則，並查扣車牌4個月。監理站統計去年至今已取締10件違規營業白牌車輛，累計罰金達100萬元。

監理站長洪美芳表示，重要節日連假大多遊客會來台東觀光旅遊，尤其暑假旅遊旺季更是高峰期，因此，保障民眾安全及權益，監理站除一般稽查外，會與交通隊執行專案，不定時聯合稽查取締，希望遏止白牌車攬客歪風，並保障合法計程車駕駛權益及維護運輸業營業秩序。

她強調，只要「白牌車」一經取締，且違規事實明確，將依據公路法「未經申請核准，而經營汽車運輸業」違規事項，開單重罰10萬元至2500萬元，吊扣駕照及牌照，並勒令其歇業。