北市警局長李西河今上任 蔣萬安：已化解心結期許有好績效

台北市警察局長李西河今天正式上任，市長蔣萬安出席布達典禮，針對內政部指派李西河而非原本圈選的方仰寧，蔣萬安再次強調已經化解心結，不會介意，強調李局長過去的經驗豐富，不論是改善交通還是打擊詐騙，相信都可以帶領台北市做出績效。李西河受訪表示，跟市府溝通順暢，會全力以赴。

台北市警察局今天下午2點在市警局地下室禮堂舉行局長交接典禮，市長蔣萬安到場主持，警政署長張榮興負責監交。蔣致詞說，感謝張榮興過去擔任北市警局長16個月的付出，包括成立數位科技戰情中心、建置AI智慧巡邏系統、建構智慧安防體系、建置交通事故處理APP、啟用38處科技執法、汰換及增設1萬6177支監視器，且去年偵防詐欺犯罪工作，均獲警政署評核6都第一。

蔣萬安說，新任局長李西河是警大47期、行政警察學系研究所畢業，歷任台南市警局刑大大隊長、永康分局長、保安警察第四總隊副總隊長、花蓮警察局長、國道公路警察局副局長、刑事警察局副局長、台北市警局副局長、保安警察第三總隊總隊長、刑事局長及警政署副署長等職務，內、外勤職務歷練豐富。

蔣萬安說，對李西河表示歡迎，期許他在新的工作崗位上，繼續貫徹維護治安及改善交通的決心，且能締造出更好的成績，強調今年是交通安全年，希望局長能帶領北市警察實踐「人本交通」的願景，同時掃蕩組織犯罪、打擊詐騙，全面強化治安。

李西河說，今天起正式上任，未來在市長及議會的監督下，將會帶領北市警察全力以赴，完成警政、市政的業務，除了掃黑、肅槍、緝毒、打詐是治安重心，另外今年是治安交通年，會全力執法配合市府的交通政策。