北市洲美快速道路「4大小車連環撞」 保時捷、賓士慘兮兮

北市北投區大度路洲美快速道路下橋處，今中午12時許發生連環車禍，43歲邱姓營業大貨車駕駛，疑似在斜坡處沒有減速、無保持與前車安全距離，撞上停等紅燈的車輛，車輛在推撞前方2車、波及1大客車，幸好事故無人受傷也沒有酒駕，肇事責任尚待釐清。

北投分局指出，6月6日中午12時6分獲報，洲美快速道路下大度路匝道口發生交通事故，43歲邱男駕駛營業大貨車，沿洲美快速道路往大度路方向，行駛內側車道至下橋時，前車頭撞上前方下橋處停等號誌的車輛，71歲陳姓駕駛在發生碰撞後，車輛往前推撞70歲官姓駕駛的汽車及38歲汪姓駕駛的汽車，並波及下橋處外側車道54歲高姓駕駛的大客車。

警方指出，目前肇事責任釐清中，全案無人傷亡，駕駛均無酒駕，稍早啟動交通快打，並同步通報拖吊車及環保局到場，排除故障車輛並清除油汙散落物，已恢復雙向通行。

北投分局呼籲，駕駛車輛前，應檢查胎紋胎壓是否正常，雨天駕駛車輛並應減速慢行、與前車保持安全距離，遇狀況即時減速反應，以維護交通秩序與安全。