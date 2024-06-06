快訊

政院提國會改革覆議 傅崐萁嗆：失敗卓榮泰要下台負責嗎

抗生素雙出包...爆結塊、數據不完整 食藥署回收逾6千瓶

2殉職勇消喊Mayday沒人聽見？ 消防局公布音檔還原現場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市洲美快速道路「4大小車連環撞」 保時捷、賓士慘兮兮

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

北市北投區大度路洲美快速道路下橋處，今中午12時許發生連環車禍，43歲邱姓營業大貨車駕駛，疑似在斜坡處沒有減速、無保持與前車安全距離，撞上停等紅燈的車輛，車輛在推撞前方2車、波及1大客車，幸好事故無人受傷也沒有酒駕，肇事責任尚待釐清。

北投分局指出，6月6日中午12時6分獲報，洲美快速道路下大度路匝道口發生交通事故，43歲邱男駕駛營業大貨車，沿洲美快速道路往大度路方向，行駛內側車道至下橋時，前車頭撞上前方下橋處停等號誌的車輛，71歲陳姓駕駛在發生碰撞後，車輛往前推撞70歲官姓駕駛的汽車及38歲汪姓駕駛的汽車，並波及下橋處外側車道54歲高姓駕駛的大客車。

警方指出，目前肇事責任釐清中，全案無人傷亡，駕駛均無酒駕，稍早啟動交通快打，並同步通報拖吊車及環保局到場，排除故障車輛並清除油汙散落物，已恢復雙向通行。

北投分局呼籲，駕駛車輛前，應檢查胎紋胎壓是否正常，雨天駕駛車輛並應減速慢行、與前車保持安全距離，遇狀況即時減速反應，以維護交通秩序與安全。

北投區大度路洲美快速道路下橋處發生連環車禍。記者蕭雅娟／翻攝
北投區大度路洲美快速道路下橋處發生連環車禍。記者蕭雅娟／翻攝
北投區大度路洲美快速道路下橋處發生連環車禍，警方提醒雨天駕駛車輛並應減速慢行、與前車保持安全距離。記者蕭雅娟／翻攝
北投區大度路洲美快速道路下橋處發生連環車禍，警方提醒雨天駕駛車輛並應減速慢行、與前車保持安全距離。記者蕭雅娟／翻攝
北投區大度路洲美快速道路下橋處發生連環車禍，現場無人受傷。記者蕭雅娟／翻攝
北投區大度路洲美快速道路下橋處發生連環車禍，現場無人受傷。記者蕭雅娟／翻攝
北投區大度路洲美快速道路下橋處發生連環車禍，警方提醒雨天駕駛車輛並應減速慢行、與前車保持安全距離。記者蕭雅娟／翻攝
北投區大度路洲美快速道路下橋處發生連環車禍，警方提醒雨天駕駛車輛並應減速慢行、與前車保持安全距離。記者蕭雅娟／翻攝
北投區大度路洲美快速道路下橋處發生連環車禍，現場無人受傷。記者蕭雅娟／翻攝
北投區大度路洲美快速道路下橋處發生連環車禍，現場無人受傷。記者蕭雅娟／翻攝

交通事故 北市 北投 車禍

延伸閱讀

影／賓士皮卡追撞停等紅燈4輛車 如保齡球擊倒球瓶…驚悚畫面曝光

賓士最貴電動車 搶市

純電邁巴赫休旅以近千萬身價登台！台灣賓士再預告今年新車規劃

手排迷免煩惱？保時捷淘汰手排機率極低，限量是關鍵？

相關新聞

2殉職勇消喊Mayday沒人聽見？ 消防局公布音檔還原現場

新竹市晴空匯高樓火警釀消防員李詠真與周立鑫殉職，繼吹哨者的5段音檔流出引發外界質疑後，新竹市消防局長李世恭今天在議會備詢...

高雄岡山透天厝深夜竄火 1女救出命危送醫

高雄市岡山區大莊路一間平房，昨天深夜11時53分許傳出火警，高雄市消防局派出8分隊共15車26人前往灌救，火勢約20分鐘...

北市光華商場驚傳墜樓…26歲女7樓墜落 腦組織外溢明顯死亡

台北市中正區光華商場今天下午1點8分發生墜樓案，一名女子從高處墜落，有民眾當時在附近空地休息，正好聽到巨響查看嚇的報警，...

洲美快速道路下橋處4大小車連環撞 保時捷、賓士慘兮兮

北市北投區大度路洲美快速道路下橋處，今中午12時許發生連環車禍，43歲邱姓營業大貨車駕駛，疑似在斜坡處沒有減速、無保持與...

影／下雨天積存1個月襪子送自助洗衣店烘乾 35雙全被偷走

彰化市吳姓女子將全家人的襪子洗好後拿到自助洗衣店烘乾，35雙襪子卻不翼而飛，驚訝不會連襪子都有人偷吧？而報警調閱監視器...

2勇消殉職分隊指令沒交接？ 議員質疑安全管制調度出包

新竹市晴空匯火警釀消防員李詠真與周立鑫殉職。據了解，當時2人不在管制站名單上，且指揮官不知2人入內救援。市議員劉崇顯指出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。