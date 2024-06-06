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內政部人事派令遭偽造 刑事局逮無業男送辦

中央社／ 台北6日電

網路日前流傳偽造的內政部主任秘書派令和花籃照片，刑事局今天表示，5日接獲內政部報案後，循線追查於新北市拘提無業的32歲李姓男子到案，他坦承是為炫耀而為，已依法送辦。

內政部4日表示，3日接獲民眾詢問，網路流傳內政部主任秘書派令及花籃照片的真偽，民眾並提供該派令及照片，經查相關資料皆非真實，已涉觸犯刑法偽造公文書及公然冒用公務員服飾、徽章或官銜等罪，將檢具相關事證依法移送警政署刑事警察局偵辦，避免不肖人士行詐騙等不法情事。

刑事局今天召開破案記者會，偵查第七大隊副大隊長柯宏宜表示，5日受理內政部報案後，經查相關事證，發現犯嫌所用姓名和部分個資都是本人，經查鎖定為在新北市租屋的32歲李男，立即於同日傍晚5時執行拘提行動。

據了解，有多項詐欺、偽冒身分等前科的李男為嘉義人，曾擔任保全工作，但目前無業中，生活開銷都靠家人支助。

李男到案後坦承不諱，是因想炫耀才犯案。全案詢後依偽造公文書及公印等罪移送台北地檢署偵辦。

偽造文書 內政部

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