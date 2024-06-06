2殉職勇消喊Mayday沒人聽見？ 消防局公布音檔還原現場

新竹市晴空匯高樓火警釀消防員李詠真與周立鑫殉職，繼吹哨者的5段音檔流出引發外界質疑後，新竹市消防局長李世恭今天在議會備詢時，公布5段音檔後的無線電音檔與譯文，長度約1分19秒，證明第一次收到Mayday訊號就是在27日0時15分，但由於訊號不良，只有最靠近殉職消防員的搜救人員有聽到2人的呼救，大樓外部也僅聽到一聲「Mayday Mayday」。

新竹市議員鍾淑英今天在議會總質詢時，再次詢問李世恭晴空匯火警造成2位消防員殉職，究竟哪裡出了問題？李世恭也當場公布來自當時也在大樓內搜救的光復分隊小隊長無線電的下載檔案，指出這段音檔是在日前流出的5段音檔後的通訊內容，也就是金山分隊長陳佳民聽到「第一聲」Mayday後，27日凌晨0時15分間的對話。

錄音檔譯文包括： 殉職消防員周立鑫：Mayday Mayday。（過4秒） 金山分隊長陳佳民：喊Mayday的同仁請保持冷靜，告訴我你的位置。（過2秒） 殉職消防員周立鑫：金山立鑫跟詠真受困在樓梯間，Mayday。（過7秒） 光復分隊小隊長：2大01，光復1線呼叫，光復1線正在7樓的樓梯間，請問是否前往內部救援。（過7秒） 現場指揮官第二大隊大隊長葉耿男：（某消防員名字）強波器設的怎麼樣？ 金山分隊長陳佳民：0101，有人喊Mayday 現場指揮官第二大隊大隊長葉耿男：收到，我們這個頻道改專用頻道。其餘救災人員，把頻道轉到8號頻道。 金山分隊長陳佳民：剛才喊Mayday的同仁，請重複一下你的姓名。

李世恭說明，在分隊長聽到第一聲的求救訊號後，可以聽到雙方就沒有再有更進一步的對談，反而是當時在大樓7樓後側逃生梯的光復分隊小隊長聽到Mayday，當下也向當天的指揮官詢問「是否要前往救援」，但過程中依舊沒有得到回應。

李世恭研判，外部同仁也是沒有收到訊號，指揮官也在7秒後詢問「強波器設的怎麼樣？」，這時金山分隊長再次呼叫「有人喊Mayday」，指揮官也立刻清空頻道，要進行搶救。

李世恭強調，從下載的3隻無線電音檔中可以聽到，當天無線電訊號的收訊真的不好「錄得到不一定聽得到」，之前流出的5段音檔，也都沒有其他同仁有相關的回應，「我們外部同仁是都沒收到這些訊息的。」