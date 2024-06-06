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影／下雨天積存1個月襪子送自助洗衣店烘乾 35雙全被偷走
彰化市吳姓女子將全家人的襪子洗好後拿到自助洗衣店烘乾，35雙襪子卻不翼而飛，驚訝不會連襪子都有人偷吧？而報警調閱監視器，發現襪子真的被1名男子偷走，警方已鎖定竊賊追查中。
吳女因最近下雨襪子會曬不乾，昨天將夫妻和3個小孩一家五口積放1個月共35雙襪子洗過後，拿到和平路一家自助洗衣店烘乾，中午要過去拿回時，卻發現全部襪子都不見了而報警。
果然從自助洗衣店監視器中發現1名穿著白色T恤的男子進自助洗衣店後，東張西望了一下，開始翻找衣物，最後把一整袋的襪子都帶走。
由於35雙襪子是他們要穿好幾周的襪子，失主只好先花了千元再上網買新襪子，直呼「太誇張，連襪子都有人要偷」，警方已鎖定一名家住台中並有竊盜前科的男子追查中。
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