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2勇消殉職分隊指令沒交接？ 議員質疑安全管制調度出包

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹晴空匯火警釀消防員李詠真與周立鑫殉職。據了解，當時2人不在管制站名單上，且指揮官不知2人入內救援。市議員劉崇顯指出，2人先前的任務是在現場疏散民眾，從輕裝到全副武裝需要時間，所以當時消防局長李世恭在記者會上說他們急於救人，對2位非常不厚道，更重要的問題是，下令他們到火場救人的指令，究竟是先鋒隊還是大隊指揮官下令？為何沒有交接？

劉崇顯今天議會質詢時聚焦火場安全管制以及調度問題。劉崇顯指出，根據吹哨者指出，下令2位殉職消防員進入火場搜救的時間，跟大隊到場以後會有指揮權轉移作業，但為何分隊下指令後，沒有交接到大隊的安全管制作業？ 因指揮權轉移作業跟下令進場的時間點有所重疊，他也質疑到底幾點下令搜索8樓，指揮權何時轉移？

李世恭答詢，先前在喊Mayday或包括媒體曝光的錄音檔說2人迷失在樓梯間前，在錄音檔裡中，外面的人完全沒有收到這資訊，當收到時候，指揮官已經下達清空頻道。至於時間點，大概推敲2人是11點50分進入火場。

劉崇顯質疑，11點50分進入火場，一定是已經全副武裝的狀態，但2人先前的任務是在現場疏散民眾，從輕裝到全副武裝一定需要時間，所以當時局長在記者會上說他們急於救人這點，對於2位非常不厚道，更重要的問題是，下令他們到火場救人的指令，究竟是先鋒隊還是大隊指揮官下令。

李世恭表示，這些都在調查資料裡，不是大隊指揮官下令，是分隊初期指揮官下令。

劉崇顯認為，指揮權轉移過程中，為何分隊下指令沒有交接到大隊的安全管制作業，這是未來希望釐清的地方。

新竹市議員劉崇顯認為，指揮權轉移過程中，為何分隊下指令沒有交接到大隊的安全管制作業，這是未來希望釐清的地方。記者黃羿馨／攝影
新竹市議員劉崇顯認為，指揮權轉移過程中，為何分隊下指令沒有交接到大隊的安全管制作業，這是未來希望釐清的地方。記者黃羿馨／攝影

新竹 晴空匯 消防員 火災

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