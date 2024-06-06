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新北檢警環破獲非法煉金廠 超酸廢水流經處草木皆死

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導

檢警環聯合破非法煉金場！新北地檢署檢察官陳佳伶指揮新北環保局、新北市刑大隊、林口警分局、保七刑大，聯合破獲新北市林口區及新竹縣新埔鎮的非法地下處理廢棄物、提煉黃金工廠，該廠惡意排放作業廢水，不僅是pH小於2強酸，更含有害健康物質如重金屬銅、鎳、總鉻、鉛、鎘等，流經之處草木枯死。全案依涉嫌違反廢清法偵辦，最重可處5年以下有期徒刑，併科1500萬元罰金。

新北環保局指出，日前接獲線報，陳姓嫌犯等人位於新北市林口區山區非法地下煉金工廠，專門收受舊金或電路板等含金廢棄物，以王水溶解後，經過濾等程序，加入亞硫酸銨還原，提煉出黃金製品銷售，謀取不法利益。

環保局說，檢警環成立專案小組，年初多次派員蹲點，發現林口工廠多在夜間10時至隔日凌晨3時作業，期間會釋放酸性惡臭煙霧，並排放作業廢水，為蒐集更完整證據，專案小組連續採集作業廢水數次並送檢，確認該廢水pH小於2，且驗出含有超標的有害健康物質如重金屬銅、鎳、總鉻、鉛等，其中最嚴重的是總鉻含量超過水汙法規範的合法排放標準達52倍，惡行重大。

環保局指出，偵辦期間犯嫌疑有警覺，還將林口工廠設備逐漸轉移至新竹縣山區作業，為了鞏固證據及掌握集團幕後成員，專案小組再前往新竹縣蹲點，並採集廢水送驗，同樣超標。

稽查科專案小組長曾瑞明表示，同仁在蒐集證據時除需要隱蔽自己避免被犯嫌發現外，更要與惡劣環境作戰；且該業者排放的廢水，流經地方草木均枯死，可見廢水有多毒。

曾瑞明說，採水時所有同仁必須跟當兵時一樣成匍匐式隱蔽，更不能開燈，且必須忍受酸性惡臭煙霧的襲擊，甚至當時還有寒流及蛇的襲擾，不過最終可將犯嫌一網打盡，這些辛苦也都值得。

環保局呼籲，業者若要從事處理廢棄物或從事排放廢水等作業，務必依循廢棄物清理法及水汙法防治法等規定，除需裝設相關汙染防治措施外，更要依法申請相關處理許可證及廢水排放許可證。

行為人曾在林口從事類此製程而排放於土壤部分，環保局將進場進行查證，若經採樣檢測有達到土壤汙染管制標準者，將依法公告為汙染控制場址或整治場址，並將命汙染行為人完成改善。

重案組現場檢驗廢水pH=0.26，具強酸性。圖／新北市環保局提供
重案組現場檢驗廢水pH=0.26，具強酸性。圖／新北市環保局提供
新竹工廠作業時現場酸霧瀰漫。圖／新北市環保局提供
新竹工廠作業時現場酸霧瀰漫。圖／新北市環保局提供
林口地下工廠後方廢水排廢處，草木皆枯死。圖／新北市環保局提供
林口地下工廠後方廢水排廢處，草木皆枯死。圖／新北市環保局提供

林口 污水 環保局

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