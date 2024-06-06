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詭異…台北橋下男屍頭部纏繞膠帶 指紋比對無果、警將二度採驗

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

連接雙北的台北橋下，有民眾今早6時許發現浮屍漂在河面，警、消打撈後發現死者為男性，頭部纏繞膠帶，懷疑案情不單純，因遺體嚴重浮腫，身分難辨，目前仍持續透過指紋比對等釐清死者身分。

警方調查，雙北消防局今早6時許獲報，民眾指稱在台北橋下、淡水河新北河畔發現浮屍，搜救隊將遺體打撈並從大同區敦煌碼頭拖上岸後，交由警方接受處理。

員警初步勘查發現，死者為年約60歲男性，身上有部分刺青，頭部纏繞透明膠帶，無明顯外傷，身分不明且未能排除他殺可能。

據悉，雖死者頭繞膠帶，十分可疑，但警方過去也曾遭遇民眾死意堅決、在輕生前以塑膠袋套頭的案例，此外若死者是遭人加害，通常手部也會被限制行動，但死者手部佩戴手錶、無捆綁痕跡，且衣著完整，警方目前無法排除自殺或他殺可能。

因死者死亡、泡水多時，遺體明顯腫脹，警方初步採集指紋比對無果，通報鑑識中心後，下午將第二次嘗試指紋比對。

為盡速釐清死者身分，警方也同步採集死者DNA送驗，同時清查鄰近分局有無相關失蹤協尋通報，目前仍未有特徵符合的通報紀錄，詳細案情仍有待調查。

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雙北消防局將遺體打撈上岸後，轄區大同分局警方到場調查死者身分。記者李隆揆／翻攝
雙北消防局將遺體打撈上岸後，轄區大同分局警方到場調查死者身分。記者李隆揆／翻攝

DNA 浮屍

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