「3兆男」黃仁勳旋風橫掃全台 詐團各種網路詐騙立馬跟風

「3兆男」輝達執行長黃仁勳來台再度颳起AI（人工智慧）旋風，到處逛夜市吃小吃，不僅占盡各大新聞版面，民眾要求合照及簽名幾乎來者不拒，展現超級親和魅力，詐團也立馬跟風，透過網路社群強力推出各種假冒黃仁勳贊助名義的投資訊息，企圖吸引盲目跟風的民眾加入投資，詐騙無辜民眾血汗錢，新北市警方已要求員警加強執行網路巡查，遏止詐騙歪風，也呼籲民眾勿受騙。

新北市刑大表示，詐團常在網路社群媒體投放假冒名人名義的假廣告，打出「保證獲利、穩賺不賠」等股票相關投資網站，誘騙民眾點擊連接並加入偽冒的客服LINE帳號，以高獲利為號召，不斷慫恿民眾利用投資平台進行交易，民眾一旦匯款投資，即看見帳面高報酬率；市警局已要各轄區員警加強執行網路巡查，遇有類似詐騙廣告，除立即釐清廣告來源及真偽並通報業者下架外，同時主動打入網路社群詐欺犯罪高發性粉絲團，以關鍵字串搜尋社團連結，並於涉詐貼文下方張貼「反詐騙宣導警語資訊」，提醒民眾避免被害。新北市刑大表示，2023年度於網路社群涉詐貼文宣導1萬9026則；自2024年1月1日起至5月31日止，已在網路社群涉詐貼文宣導1萬9730則。

有鑑於假投資廣告充斥，網路平台業者經接獲司法機關通知後，通常於24小時內即能下架涉詐廣告，業者就不會受罰，進而衍生詐騙廣告反覆持續上架。警方表示，為防堵詐騙破口，中央主管機關原本與臉書母公司達成協議，Meta廣告實名制將於今年度6月上架，惟經數位發展部業於今年5月24日和各數位平台業者協商，要求平台配合導入電子簽章、落實廣告刊登實名制，然Meta表示更改系統約需8個月時間，數發部已要求儘速辦理。

行政院長卓榮泰上任後宣示要「五打七安」，打擊詐騙是重中之重，行政院日前擬定「打詐四法」，昨天立法院內政委員會審查「詐欺犯罪危害防制條例草案」，朝野針對院版提出修正動議，民眾黨團提議加入「犯罪獲利達1億元者，可處5年以上、12年以下有期徒刑，得併科3億元以下罰金」獲得藍綠黨團支持，最終歷經近6小時完成初審，部分條文因對調整刑責無共識，因此保留黨團協商。