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影／台南民宅煮食不慎起火…3姊弟受困陽台 消防員架梯救出

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南中西區保安路上2樓民宅今中午12時18分傳出火警，民眾報案民宅疑煮食不慎有煙竄出，年約50、60歲謝姓3姊弟受困陽台，經勤務指揮中心指導避難，並派遣永華等分隊大批人車馳往救援，經架梯後順利救出，安全疏散到地面，火勢也很快被撲滅。至於起火原因由消防局調查中。

消防局調查，12時24分永華車組到達現場，發現有人受困陽台，準備架梯救出，隨後接觸民眾引導下樓，並安全疏散到地面。隨後，消防人員布線出水滅火，12時31分火勢控制後，火勢很快撲滅。

據調查，案發時，屋主鍋子煮油疑因而引起火災，所幸謝姓3姊弟都順利被救出，並無大礙。轄區二分局動用警力6名，在保安路的西門路及國華街口交管，請用路人改道通行勿逗留圍觀。

年約50、60歲謝姓3姊弟受困陽台，經消防人員架梯救出，並無大礙。圖／讀者提供
年約50、60歲謝姓3姊弟受困陽台，經消防人員架梯救出，並無大礙。圖／讀者提供
台南消防局永華分隊消防人車抵達現場，發現有人受困陽台，隨即架梯，順利將3名受困民眾救出。圖／讀者提供
台南消防局永華分隊消防人車抵達現場，發現有人受困陽台，隨即架梯，順利將3名受困民眾救出。圖／讀者提供
據調查，謝姓屋主疑煮食不慎而引發火警，屋主表示，無財損，不需要火調。圖／讀者提供
據調查，謝姓屋主疑煮食不慎而引發火警，屋主表示，無財損，不需要火調。圖／讀者提供

台南 火災

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