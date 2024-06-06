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楊梅工廠火警燒整晚 美洲豹出動已救過這4次災

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園楊梅獅一路上環保公司工廠，昨晚11點27分突然發生大火，歷經6小時灌救撲滅，因該鐵皮工廠燃燒面積達1500平方公尺，消防人員到場判斷火勢大，出動「美洲豹」高效能化學車灌救，這也是自購入後第4次出任務。

環保公司鐵皮工廠昨晚起火燃燒工廠內塑膠粒及柴油等，燃燒面積初估1500平方公尺，消防隊出動重機具，包括大鋼牙1部、挖土機2部，及美洲豹協助救災。

有消防界超跑、變形金剛之稱的「美洲豹」高效能化學車，2018年由桃園市政府斥資3800萬元購入，不僅具流線造型的外觀，車上配有超大流量砲塔，每分鐘可以射出6000公升水量，需有4輛水車供應水量，最遠射程可達100公尺，特色是有穿刺針可以刺穿鐵皮屋，迅速降溫壓制火勢，以利後續救援。

會購入主要因為2017年中壢泰豐輪胎廠大火燒了14個小時，曾向桃園機場消防隊請求高效能化學車支援，發現救災效果好，因此隔年購入，目前全台僅桃園機場消防隊及楊梅埔心分隊有高效能化學車。

目前美洲豹於2019年執行觀音嘉里大容物流公司大火、2022年蘆竹美福倉儲及楊梅家樂福倉儲大火、及昨晚環保工廠火警。桃園消防表示，美洲豹出水量大，通常都是火載量大的現場才會出動，不過確切出勤標準為現場指揮官研判救災方式，昨天抵達現場發現有需要因此出動。

有消防界超跑、變形金剛之稱的「美洲豹」高效能化學車，昨出動救援楊梅火警。圖／消防第二大隊提供
有消防界超跑、變形金剛之稱的「美洲豹」高效能化學車，昨出動救援楊梅火警。圖／消防第二大隊提供
桃園楊梅獅一路上環保公司工廠，昨晚11點27分突然發生大火，歷經6小時時灌救撲滅，不過因該鐵皮工廠燃燒面積達1500平方公尺，消防人員到場判斷火勢大，因此出動「美洲豹」高效能化學車灌救。記者翁唯真／翻攝
桃園楊梅獅一路上環保公司工廠，昨晚11點27分突然發生大火，歷經6小時時灌救撲滅，不過因該鐵皮工廠燃燒面積達1500平方公尺，消防人員到場判斷火勢大，因此出動「美洲豹」高效能化學車灌救。記者翁唯真／翻攝
桃園楊梅獅一路上環保公司工廠，昨晚11點27分突然發生大火，歷經6小時時灌救撲滅，不過因該鐵皮工廠燃燒面積達1500平方公尺，消防人員到場判斷火勢大，因此出動「美洲豹」高效能化學車灌救。記者翁唯真／翻攝
桃園楊梅獅一路上環保公司工廠，昨晚11點27分突然發生大火，歷經6小時時灌救撲滅，不過因該鐵皮工廠燃燒面積達1500平方公尺，消防人員到場判斷火勢大，因此出動「美洲豹」高效能化學車灌救。記者翁唯真／翻攝
桃園楊梅獅一路上環保公司工廠，昨晚11點27分突然發生大火，歷經6小時時灌救撲滅，不過因該鐵皮工廠燃燒面積達1500平方公尺，消防人員到場判斷火勢大，因此出動「美洲豹」高效能化學車灌救。圖／讀者提供
桃園楊梅獅一路上環保公司工廠，昨晚11點27分突然發生大火，歷經6小時時灌救撲滅，不過因該鐵皮工廠燃燒面積達1500平方公尺，消防人員到場判斷火勢大，因此出動「美洲豹」高效能化學車灌救。圖／讀者提供

消防隊 火災 美洲豹

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