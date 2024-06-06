快訊

重承諾真男人！黃仁勳兌現與私廚「打勾勾約定」 喝雞湯留2萬5小費

下午2時18分花蓮縣秀林鄉規模4.4地震 最大震度3級

當心！幫小孩、長輩註冊LINE 「這方式」可能讓自己帳號被刪除

非法棄置100公噸農膜廢棄物 台中環保業者遭訴

中央社／ 台中6日電

林姓男子成立環保公司非法收受廢棄農業塑膠膜及廢塑膠，發現再製無利可圖後非法堆置廠房與空地。案經檢警偵辦查扣約100公噸廢棄物，中檢日前依廢棄物清理法起訴林男等8人。

警政署保安警察第七總隊第三大隊今天新聞稿表示，台中市環境保護局民國112年初接獲檢舉，指台中某環保公司將大量農業塑膠膜及塑膠等廢棄物，非法堆置於龍井區承租廠房，經通報檢警偵辦。

案經台中地檢署指揮保七第三大隊二中隊、環境部環境管理署中區環境管理中心，以及台中市環保局等單位組成專案小組。112年4月間持搜索票兵分多路，前往新竹縣、台中市、彰化縣及台南市等地執行搜索及稽查，現場空地及廠房發現大量塑膠等廢棄物約100公噸，並查扣堆高機2台。

檢警查出，林男與公司員工等8人大量非法收受廢棄農業塑膠膜及廢塑膠，原擬透過再利用製程抽取塑膠粒銷售獲利，事後發現再利用成本昂貴、無利可圖，將廢棄物棄置廠房內。

在遭環保局稽查查獲後，林男等人再將廢棄物輾轉移至台中市清水區、嘉義縣竹崎鄉等地非法堆置，但仍遭檢警循線查獲。全案經檢方偵辦後，日前依違反廢棄物清理法罪嫌將林男等8人起訴。

台中市 廢棄物 環保局

延伸閱讀

議員踢爆光電案場埋廢棄物 南市環保局開挖無不法

亂傾倒298車果皮菜渣廚餘 屏東縣議員王景山父子全要入獄服刑

桃園工廠火警燒整晚 起火原因是否違反空汙法待釐清

台糖股長被控掩護濫倒廢棄物 逆轉無罪定讞！羈押126天補償50萬

相關新聞

台南新光三越百貨前死亡車禍！婦人騎電動車遭撞死 大貨車肇逃

1名婦人今上午9時許騎電動自行車行經台南西門路新光三越百貨前，疑遭轎車被撞倒在地，頭部重創當場不治。惟肇事駕駛事發後未留...

詭異…台北橋下男屍頭部纏繞膠帶 指紋比對無果、警將二度採驗

連接雙北的台北橋下，有民眾今早6時許發現浮屍漂在河面，警、消打撈後發現死者為男性，頭部纏繞膠帶，懷疑案情不單純，因遺體嚴...

2殉職勇消喊Mayday沒人聽見？ 消防局公布音檔還原現場

新竹市晴空匯高樓火警釀消防員李詠真與周立鑫殉職，繼吹哨者的5段音檔流出引發外界質疑後，新竹市消防局長李世恭今天在議會備詢...

高雄岡山透天厝深夜竄火 1女救出命危送醫

高雄市岡山區大莊路一間平房，昨天深夜11時53分許傳出火警，高雄市消防局派出8分隊共15車26人前往灌救，火勢約20分鐘...

2勇消殉職分隊指令沒交接？ 議員質疑安全管制調度出包

新竹市晴空匯火警釀消防員李詠真與周立鑫殉職。據了解，當時2人不在管制站名單上，且指揮官不知2人入內救援。市議員劉崇顯指出...

北市光華商場驚傳墜樓26歲女6樓墜落 腦組織外溢明顯死亡

台北市中正區光華商場今天下午1點8分發生墜樓案，一名女子從高處墜落，有民眾當時在附近空地休息，正好聽到巨響查看嚇的報警，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。