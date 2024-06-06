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北市警察局長李西河今將上任 蔣萬安：必須落實作出績效

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導

新任台北市警察局長李西河今天將上任，台北市長蔣萬安下午將出席布達儀式，蔣萬安上午出席北市勞動安全頒獎典禮前受訪表示，日前他與李西河見面氣氛很正常，不過他也有跟新局長李西河提到對警政業務、治安、市政推動的要求，並說「接下來就看局長的各項表現」，「該交代的都有交代與提點，上任之後，必須落實及作出績效」。

先前爆出台北市警察局長人事風波，原本內政部提供兩個人選名單給蔣萬安圈選，蔣萬安圈選的是警專校長方仰寧，但最後發布人事卻是前警政署副署長李西河接任，傳出蔣萬安對此人事決策過程相當不滿。透過警政署長張榮興周一安排李西河與蔣萬安見面，蔣萬安表示，當天的氣氛都很正常，他認為最重要，就是盡快讓台北市的警政業務順利銜接，各項業務能順利推動。當天見面他有跟李西河提到，各項台北市政、及警政業務的推動的重點，該交代的，都有交代與提點，上任之後，必須落實及作出績效。

新任台北市警察局長李西河今天將上任，台北市長蔣萬安受訪表示，日前他與李西河見面氣氛很正常，不過他也有跟新局長李西河提到對警政業務、治安、市政推動的要求。記者林俊良／攝影
新任台北市警察局長李西河今天將上任，台北市長蔣萬安受訪表示，日前他與李西河見面氣氛很正常，不過他也有跟新局長李西河提到對警政業務、治安、市政推動的要求。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安上午出席北市勞動安全頒獎典禮致詞。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安上午出席北市勞動安全頒獎典禮致詞。記者林俊良／攝影

李西河 蔣萬安 警察

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