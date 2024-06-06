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中油大林廠工人割繩刀狂砍同事險喪命 檢起訴殺人未遂

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

中油公司大林煉油廠工作的王姓、單姓工人疑因工作問題爆發糾紛，去年10月8日傍晚6時許，王男持割繩刀在廠區大門埋伏，趁單男下班時持刀朝單男狂砍，單男頭、胸受到重創血流如注，送醫急救才撿回一命，但復原需要兩年，雄檢偵結，今依殺人未遂罪嫌起訴王男。

檢方調查，案發當天王男、單男就在廠區內爆發爭執，下班時間在廠區大門前，又再次爆發衝突，當時王已準備好割繩刀，見單男與他爭執，隨即持刀朝單男頭部、胸部狂砍。

單男當時舉起右手抵擋，右臂遭刀刃劃傷，臉頰也有傷痕，王男行凶後，就坐上自己的轎車逃逸，單男負傷跑到大門警衛室求助，經保全協助報案送醫。

單男送醫後臉頰有深度撕裂傷，右前臂肌肉、神經則被刀刃割斷受到重創，雖然撿回一命，但手臂活動都受影響，需要2年才能康復，恐留有後遺症。

王男事後自行帶刀到派出所投案，坦承當天是與單男爆發口角，才拿割繩刀砍他兩下。但檢方依據單男就醫時傷勢，認為單刀刃傷很深，且集中頭部、胸部，王男行凶時，應可預見下手恐造成單男死亡結果。

檢方綜合事證，認定王男行凶時具殺人不確定故意，偵結依殺人未遂罪嫌將王男起訴。

台灣中油大林煉油廠。本報資料照片
台灣中油大林煉油廠。本報資料照片

中油 工人 殺人

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